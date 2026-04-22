李克勤澳门演唱会门票秒杀 「不留手」升空登场 秦昊一句「你哋年代」引爆全场笑声

李克勤日前一连两晚在澳门伦敦人开show，近一万张门票一开卖即秒杀，大批歌迷成功扑飞逼爆会场。克勤一开场已经「不留手」，以「升空」姿态由舞台直飞上半空登场，视觉效果震撼到全场哗哗声。今次克勤特别「升级加码」，音乐编排落足心机，不单止请来澳门合唱团合作，更邀得香港管弦乐团首席王敬助阵，整个演出即时升呢，而多首经典歌重新编排后气势磅礡，配合现场乐队演绎，感染力强，观众不停挥动萤光棒及电话灯海作应援，场面壮观。

李克勤互动环节考观众摆甫士

演唱会上，克勤亦有跟观众的互动环节，唱《一生想您》前他笑谓：「其实我个show都唔一定系咁严肃嘅。譬如跟住呢首歌，就系我同你哋互动嘅一个环节。」就是克勤唱歌时，背后的大屏幕会播放出克勤的旧照，同时镜头亦会捕捉其中一位观众，只要观众跟着旧照摆甫士及表情就可以，如果做得好，更会得到克勤的签名礼物，全场立即欢呼，克勤即笑说：「讲咗半日都冇反应，有礼物就有反应啦。」再次引起全场大笑。

秦昊任嘉宾大放笑弹

今次演唱会克勤请来《披荆斩棘的哥哥》节目中的拍档秦昊任嘉宾，二人于台上大放笑蛋。秦昊一开口就话：「今天我有准备一些就是『你们的年代』……不是……」说到一半突然停下来，全场观众即爆笑，克勤即谓：「你小心说话啊！」秦昊接住说：「就是我们年代的一些老歌。」克勤笑着问：「看你准备了甚么歌？」秦昊答：「我觉得你肯定是听过的，因为毕竟是『你们的』……我们的年代的歌。」克勤装作无奈话：「好，来。」又引来一阵笑声。随后二人合唱《风的季节》、《偏偏喜欢你》、《漫步人生路》，全场观众听到如痴如醉。演唱会尾声，克勤接连送上多首代表作，全场观众几乎由头唱到尾，将整晚气氛推至高峰。为这个历时三年的音乐企划画上圆满句号。

