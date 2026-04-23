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傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-23 HKT
发布时间：10:00 2026-04-23 HKT

73岁「巨肺歌后」甄妮近年经常在网上频频发声，成为「乐坛风纪」，却甚少曝光家庭事。甄妮当年为亡夫傅声以冷冻精子人工受孕方式，诞下女儿甄家平（Melody），原来甄家平在母亲甄妮薰陶下，同样对舞台充满热诚，投身幕后工作。

甄妮女儿继承音乐热诚

甄妮的38岁女儿甄家平早年曾与母亲现身活动，但近年已鲜有两母女一齐公开露面，生活保持低调。甄家平有别于其他星二代，虽然曾与母亲甄妮合唱名曲《鲁冰花》，却未有踏上幕前之路，反而选择在演唱会担任幕后工作，凭借自身努力，在国际乐坛闯出一片天。

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据指甄家平现居美国，为演唱会制作人，主力负责亚洲区联系人。甄家平走遍世界各地，与众多国际级音乐人合作，曾参与Demi Lovato、Carrie Underwood、Romeo Santos等乐坛红人的演唱会导演工作。甄家平曾为妈妈甄妮任演唱会监制，并在2001年《有你有我演唱会》担任特别嘉宾，两母女合作无间。

甄妮淡出乐坛深居简出

甄妮于1976年与名人乡绅张人龙的幼子傅声结婚，怎料在1983年傅声因交通意外身亡。在傅声离世四年后，甄妮选择到美国进行人工受孕，利用傅声生前留下的冷冻精子，成功诞下一女甄家平。甄家平越大越似妈妈甄妮，近年曾返港陪母亲睇张学友演唱会，而甄妮淡出乐坛后，深居简出过退隐生活。

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