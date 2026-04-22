胡枫94岁高龄踏红馆开骚获申请世界纪录 自爆为老人家改日间演出 怕观众凌晨等车心不安乐

明年将迎来95岁的胡枫(修哥)今日出席「修哥九五至尊无限枫骚演唱会」新闻发布会，大会播出影片回顾修哥演艺之路，及过往五次的红馆演唱会片段。之后一身金光闪闪的修哥，在6位美女陪伴下进场并登上龙座，大会请来陈欣健和麦美恩(Mayanne)担任司仪，现场当修哥见到Mayanne时，风趣的修哥搞笑地说：「妳唔系入咗雪柜咩？」Mayanne接着表示：「修哥都咁留意娱乐新闻，多得主上你喺冷宫救返我出嚟。」为配合演唱会「九五至尊」的主题，司仪陈欣健宣读圣旨公布演唱会详情，将于6月7日(星期日)下午3时30分假红馆举行，之后修哥即时批奏及以玉玺盖章。

胡枫获曾志伟自荐做嘉宾

现场亦播出曾志伟自荐做嘉宾的支持影片：「修哥，听讲你6月7号又开show㖞！九五至尊，无限枫骚，梗系粒粒巨星，系咪呀？记住预埋我呀！」随后修哥笑言：「又系佢，我70岁开show，佢已经做嘉宾。」其后主办单位之一的陈淑芬亦公布好消息，透露已为修哥这个演唱会申请挑战『举办演唱会最年长华语艺人』之世界纪录。其后大会亦特别送上以金龙玉玺为造型的蛋糕给予修哥，预祝演唱会顺利及票房大卖。

胡枫自嘲90几岁唔敢热舞

修哥接受访问时表示，多谢咁多朋友踊跃支持，演唱会特登设定下昼3:30开始，因为以往夜晚开骚听过有位老人家等车等到凌晨一点，令到自己个心唔安乐，所以决定之后都日头开骚。他又谓自己平时通常12点先瞓休息：「几十年来都系咁夜瞓，改唔到，有时早瞓咗间中都会醒，不过之后又瞓返，改唔到习惯，通常会瞓足九个钟！（瞓醒会做运动？）会踢腿、扭腰、拉下筋。」问到会否劲歌热舞？他说：「老实讲，劲歌就麻麻喇！热舞就唔会喇！因为90几岁唔可以郁动得太多喇！总言之就有娱乐性啦。」提到演唱会造型及嘉宾方面，修哥指主办单位玩神秘，自己亦不知道：「过往咁多次都好多人做过我嘉宾，自己又唔好意思出面请，所以主办方同我请。（屋企人上台？）就算上台都系啲曾孙，不过都系交俾主办方负责安排，我只系专注音乐同唱歌。」问到事后会否再加场？他说：「唔好喇啩？我都90几岁，我都希望，不过唔知体力有冇。」

