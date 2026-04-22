正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻

TVB热播剧《正义女神》近期掀起网上热话，在单元「少女杀猫案」饰演内心阴暗的「虐猫少女」梁雅文（Cat）的29岁的前港姐陈若思（Amber），阴沉演技将角色的神经质发挥得淋漓尽致，成功弹出。原名陈煦凝（曾用陈紫莹）的陈若思，于2020年参选香港小姐，最终在十强止步，在TVB发展5年终凭《正义女神》获得关注。

陈若思钟培生上下属关系

陈若思参选港姐时，曾被爆与「富三代」钟培生传绯闻，陈若思曾为拍拖一事澄清，称与钟培生相识多年，于2015年曾在钟培生创立的电竞公司认识，由于热爱打机，获对方邀请加入旗下的电竞女子队。陈若思强调二人仅为上司与下属的关系，从未拍拖，又形容钟培生视自己如妹妹，虽然会一班人食饭，但没有单独约会。钟培生贞曾称二人是旧同事，已有多年没有见面。

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陈若思落选港姐后，加入TVB并由「陈煦凝」改名为「陈若思」，初期主持儿童节目《Think Big 天地》、《Hands Up》。其后陈若思加入J2台成为23位J2ers之一，又与何泳芍、胡美贻、廖慧仪合作真人骚节目《港女野人》，陈若思亦曾客串《爱．回家之开心速递》，剧集《痞子殿下》、《有种好男人》、《隐门》、《新闻女王》等。

陈若思入行前已月入8万

有指陈若思家境相当不俗，平日满身名牌，生日收几十万的劳力士手表，当年参选港姐第二轮面试，被发现佩戴价值六位数的腕表。陈若思当时大方承认，并分享自己的理财观念，认为投资名表比买名牌衫裤更保值。陈若思自爆入行前曾任职理财策划经理，在经济环境好时，月薪曾高达8万元，年纪轻轻已是名副其实的「小富婆」。

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