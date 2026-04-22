陈慧琳豪掷七位数买珠宝奖励自己 结婚戒指留给儿子怕唔够分 自爆靠第六感拣老公

陈慧琳今日出席一个珠宝活动，她表示每完成一个大project就会买东西变励自己，试过最豪奖自己7位数的珠宝，但最有纪念价值的是老公送的结婚戒指，还找了她爸爸镶嵌钻石，珍贵到要放保险箱，将来会留给儿子，但因她有2个儿子，笑言要买定多一只，现在会好好格价，否则等他们结婚时才买应该会更贵。

陈慧琳珍藏珠宝当心理医生

陈慧琳表示有收藏珠宝，间中会拿出来望望和衬衫，笑言当看心理医生，看到都开心，有治愈作用，不过平时很少戴贵重珠宝出街。好在活动上提到自己有多个耳洞，她透露每只耳各有4个耳洞，问到儿子将来想穿耳洞会否批准？她笑说：「当然可以，不会不准，纹身都可以，最重要是靓，否则会后悔一世。（想他们纹妈咪名字？）不会啦，妄想，不要发梦。」

陈慧琳贴地格价买苹果被叫「师奶仔」

另外，谈到她日前在社交平台分享在纽约选购苹果的片段，她笑指当地的苹果又便宜又好食，对于被网民称呼做「师奶仔」，陈慧琳笑谓她很喜欢格价，很贴地，又自谦不是「苹果专家」，但一上手就知靓不靓，笑指第六感不错，当年拣老公都是靠第六感。陈慧琳将于下月在澳门举行2场演唱会，透露两场不同嘉宾，其中一人未合作过，另一位就有一段时间经常见面，希望到时令观众惊喜，问到可会请张家辉？她即笑指对方今次来不到。