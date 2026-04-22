IT狗2.0丨Lokman揭AK客串参演兼有国际女星加盟 金像奖读名口误无介意 Stanley爆Ian最难整蛊

MIRROR成员邱士缙(「大表哥」Stanley)、陈瑞辉（Frankie）、杨乐文(Lokman)与凌文龙、陈汉娜、岑珈其、陈湛文等今日出席ViuTV新剧集《IT狗2.0》启播前宣传活动。Stanley竟透露将会有多一位MIRROR成员参演剧集，更邀得国际女星加盟！演员们分享深刻剧情场景时多次几乎剧透，龙仔与珈其马上高叫大卖关子，Lokman则表示星之子Tony「大台理论」将会极致升级！

《IT狗2.0》剧情线以小组为单位

杨乐文、邱士缙与陈瑞辉在台上大卖关子，队长Lokman于访问终揭晓第四位加入《IT狗》剧集宇宙的MIRROR成员：「AK（江𤒹生）都有份演，算是客串形式。」虽然角色设定未明，但Stanley则表示与自己有同场戏份：「与我有少少同场，更用上他一首歌配合《IT狗2.0》，与剧情相当匹配。」至于今季剧集，Lokman透露剧情线以小组为单位，较分散地建立每位角色性格；陈瑞辉提到导演偶然因神来之笔临场发挥，至于为何自己未有自荐加戏：「观众睇到该段就会明。」

AK成日被叫错名

第44届香港电影金像奖日前完满举行，担任颁奖嘉宾的杨乐文、姜涛与江𤒹生出场时，报幕司仪口误将AK叫成江「毕」生，Lokman笑言大家未有介意：「错成日都会犯，AK成日都讲自己成日被叫错名，我当场都有笑，幸好没有收音。（字幕都有出错）人一定会粗心大意，我经常话如果所有事都太著紧就会好麻烦。」在颁奖礼幕后，姜涛在谭旻萱、王丹妮拍片期间乱入，杨乐文与江𤒹生却未有按计划一同行动成功整蛊队友：「我们特登整蛊佢，指使佢行过去穿插，最后拉住AK。」Stanley笑言每位MIRROR队友都有天真时刻，唯独一人最难整蛊：「Ian（陈卓贤）最警觉、好机警，整蛊佢嘅灵感最难出现。」

Stanley回应未婚妻摆乌龙事件

邱士缙未婚妻Alina(李炘颐)日前分享于旅行期间享受高级西餐，竟大意预订19人，最后需要支付折合港币18000元的高昂餐费。Stanley笑言同类事件经常发生：「佢成日都系咁，唔好睇佢好硬净。（婚礼交由她全权负责？）有婚礼策划，只要有人双重把关就可以。」邱士缙亦透露预计年底举行的婚礼已筹备得七七八八，早前亦到外地拍摄婚前婚纱照：「之前喺外地影，都系滑雪之类场景，未有打算影太正式嘅婚纱相。」

Frankie准备推出新单曲

MIRROR即将推出今年第一首团歌，近日于组合官方社交媒体逐一分享每位成员拍摄的「无厘头」宣传短片吸引观众注意，陈瑞辉版本今早亦已登场并笑言：「全部都无意思、『无厘头』，我问工作人员『就系咁拍？』佢哋话就系咁！」邱士缙个人影片尚未面世，但笑言与其他队友一样无聊无意思。音乐作品方面，陈瑞辉目前正在准备推出新单曲，透露预计五月底完成，至于会否效法其他队友举行个人音乐会，Frankie则坦言：「未有打算，始终作品量未有咁多。」但未来在音乐发展上仍希望为观众带来新感觉。

Stanley大赞刘俊谦动作戏

另外，香港影史最卖座电影系列《寒战》将于五月推出前传《寒战1994》，杨乐文与邱士缙均在戏中饰演卧底探员，两位角色于正传中分别由黄文标及林伟饰演，但二人异口同声表示未有模仿前辈演绎方法，一切以角色为先、有充裕发挥空间。邱士缙戏中随「后生版李文彬」刘俊谦行动，合作上演动作戏并亲眼目击谦仔身手，赞叹指：「第一次见到咁激烈嘅打戏，虽然事前有排练，但导演都会临场有位置调整。」但未透露具体参与情节，留待观众入场欣赏。