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王嘉尔墨西哥城开骚激动落泪 两万粉丝逼爆场馆 将成为首位里约举行个唱亚洲艺人

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-22 HKT
发布时间：16:15 2026-04-22 HKT

王嘉尔（Jackson）《MAGICMAN 2 世界巡回演唱会 2026–2027》在拉丁美洲震撼开唱，首站登陆墨西哥城，获近两万名粉丝到场朝圣逼爆场馆，整晚齐声合唱、大声呼喊Jackson名字，现场气氛非一般炽热，High爆氛围点燃Jackson的情绪，除了以完美的舞台表演回馈粉丝，深受感动的他更在台上激动落泪！

王嘉尔一日健身四次备战

对墨西哥城一向有情意结、多次在访问中表示非常期待重返当地开唱的Jackson，为了以最佳状态演出，他騒前骚后一日做Gym合共4次。完骚后Jackson亢奋心情持续，久久未能平复，还开Live与粉丝交流讲感受，宠粉无极限的作风由舞台延伸到骚后，在直播中，Jackson搞笑抱怨去下一站巴西的九小时机程太长，而第二度登上墨西哥城的舞台，演出大功告成，为拉丁美洲巡唱打响头炮，Jackson难掩喜悦，表示会食拉面奖励自己，还会在酒店房泡热水浴、看看电影轻松一下！

Jackson获粉丝热情欢送出发巴西

墨西哥城一站这股热烈回响足见Jackson日渐攀升的全球影响力，以及与拉丁美洲观众之间深厚的连结。本次巡唱将陆续走访巴西、智利，最终登陆里约热内卢，写下历史里程碑，Jackson将成为首位在该城市举办个人演唱会的亚洲艺人。而完成精采绝伦的墨西哥城演出之后，Jackson带着愉快的心情马不停蹄出发巴西，获大批粉丝热情欢送！状态大勇的Jackson已急不及待以好音乐、正舞台征服全球观众，继续带领乐迷展开这场探索内心的音乐旅程！
 

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