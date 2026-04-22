林嘉华37岁老板儿子罕露面 脸上两特征似足老窦如饼印 加拿大豪宅曝光奢华温馨

现年69岁的林嘉华与太太刘宝珍结婚多年，二人育有一子林政峰（Jefford），一家人长居加拿大多伦多，生活幸福美满。近日林嘉华夫妇在社交平台分享家庭照，大方展示儿子为二人庆祝农历生日，林政峰高大帅气又孝顺，引起网民关注。

林嘉华儿子炮制豪华生日宴

从相片中可见，身穿军绿色T恤的林嘉华儿子林政峰，将一头长发在脑后束起，配上几条项链，造型简约而充满个性。林政峰虽然未有跟随父亲的步伐进入娱乐圈，但外貌俊朗，身型高大，尽得爸爸真传，一双细眼及准头有肉的鼻子就似足老窦。为庆祝父母的农历生日，工作忙碌的林政峰特意抽出时间，化身「星级厨神」，亲手为父母准备一顿丰盛的生日晚餐。

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林嘉华儿子下厨动作纯熟

相片集记录林嘉华儿子林政峰的整个烹饪过程，从备料、使用真空慢煮棒处理羊架，到下镬香煎、细心摆盘，每个步骤都一丝不苟，动作纯熟，可见厨艺相当了得。林嘉华家中的厨房宽敞明亮，设备齐全，充满现代感，而饭厅则布置得简洁温馨，绿色植物为家居增添不少生气。

经过林嘉华儿子林政峰的巧手，一道道精美的菜肴呈现眼前。主菜是鲜嫩的香煎羊架，配上翠绿的酱汁和沙律，卖相媲美高级餐厅。林政峰还准备精致的「寿桃雪糕」作为甜品，寓意吉祥，可谓心思十足。

林嘉华儿子遗传母亲天份

林嘉华在FB的帖文中留言：「亚仔今年又下厨炮制羊架为我与太太庆祝农历生日晚餐，仲有精致『寿桃雪糕』做甜品，甜在心。多谢亚仔！」太太刘宝珍亦感动表示：「Jefford近日工作十分忙碌，但都抽时间为我及老公亲手炮制我俩的『农历生日晚餐』，我俩食得好滋味又窝心，感觉老怀安慰。Thank you my boy .... We love you always」。

林嘉华当年为儿子有更好的教育及成长环境，宁愿做空中飞人返港工作，于1988年举家移民加拿大生活。已经37岁的林嘉华儿子林政峰，母亲刘宝珍曾任职TVB服装指导，因而遗传妈妈的对设计的天份，早年被母亲爆料荣升做老板，开设个人服装品牌，又在加拿大摆档开Pop Up Store，吸引不少潮人帮衬。

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