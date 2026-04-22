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王大陆涉勾结警察偷查个人资料 与女友阙沐轩一审被判囚半年 为爱人讨债100万惹祸

影视圈
更新时间：13:21 2026-04-22 HKT
发布时间：13:21 2026-04-22 HKT

艺人王大陆去年卷入闪兵风波，遭爆花费360万台币（90万港元）请托「闪兵集团」伪造病历，因不满首脑陈志明（黑哥）收钱后未办成事，王大陆竟透过好友游翔闵找上时任北市刑大侦三队代理队长刘居荣。刘居荣涉嫌利用职务之便，指示部属代查陈男入监资讯后转告王大陆，更涉及笔录造假。新北地院审理后，今上午11时一审宣判，被告皆没有到庭聆判。法院认定刘居荣犯伪造文书罪，重判1年4月徒刑；王大陆在搜集陈志明个资部分虽获判无罪，但另案讨债部分仍遭依违反《个资法》判处王大陆、阙沐轩两人各6月徒刑，均得易科罚金。

王大陆帮女友讨100万债惹祸

据了解，王大陆女友阙沐轩因投资遭潘姓男子诈骗400万台币（100万港元），王大陆为替女友出头，创立名为「失去的！一定要拿回来！」的微信群组。由女友提供潘男个资给游翔闵，再由游委托四海帮堂主陈子俊购买潘男家属个资以便讨债，法官不采信王大陆「仅创群组、未参与讨论」的辩词，依违反《个资法》判处王大陆、阙沐轩两人各6月徒刑，均得易科罚金。

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王大陆坚拒不认罪

新北地院今日上午11时宣判，尽管王大陆与刘居荣在审理期间均坚持无罪，但法官根据通讯纪录及警方内部查讯轨迹，认定事证明确。其中刘居荣身为执法人员却私下为艺人服务，判刑最重。而担任中间人的游翔闵，以及四海帮成员陈子俊、陈柏钧等3人因当庭认罪并请求从轻量刑，最终均获判3个月徒刑，得易科罚金，全案仍可上诉。

【文章获TVBS新闻网授权转载】

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