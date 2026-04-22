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施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出

影视圈
更新时间：02:29 2026-04-22 HKT
发布时间：02:29 2026-04-22 HKT

李家鼎（鼎爷）前妻施明的丧礼将于今日（4月22日）于大围宝福纪念馆设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移富山火化场火化。在施明设灵前夕，李家鼎再度开腔直斥李泳汉仍未肯收手，家人花牌坚持不让弟妇Anges名字出现，更自爆一直供养大仔一家五口，每月花费最少五万元以上：「都有七、八年，负担好大，每月起码俾5万以上。」

李泳汉斥鼎爷明显为「𠮶个女人」 洗白

被李家鼎痛斥为「点解会养个咁嘅仔」的李泳汉回复传媒：「其实鼎爷都80岁，我又系佢个仔，佢点讲得出咁多所谓『事实』，点解听（今）日已经设灵，今日仲要冲住我嚟？自从我通知咗鼎爷、李泳豪有关丧礼日期同讣闻，佢哋完全已读不回，冇主动问过一句丧礼任何事。」李泳汉坦言明显为「𠮶个女人」 （Agnes）洗白，名正言顺入灵堂：「呢个系施明丧礼，出席解秽酒系对施明最后尊重，有心自然会嚟。」

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李泳汉反击3个月已经将头家搞散

对于李家鼎再三强调施明满意Agnes，李泳汉反击说母亲当然不会一开始就不喜欢对方：「佢3个月已经将头家搞散，分割两母子，仲同妈妈讲条件：『你个仔而家同我一齐，乜都要听晒我讲，我唔钟意同你一齐住，就算住隔离左右都唔得。』之后李泳豪就同我哋断联，大约一个月后我同李泳豪生日，鼎爷忽然揾妈妈话要喺佢私房菜摆几围，请埋其他亲戚朋友食饭。」李泳汉又称施明识穿「𠮶个女人」成日趁机会影啲「温馨」相畀相熟传媒刊登：「妈妈讲明席上唔可以影相，点知个女人叫李泳豪挟住一边，佢一手就搭住妈妈膊头，然后就叫人快啲影相，妈妈一手揈开佢，在场所有人都睇到。」

李泳汉否认靠李家鼎供养一家五口

李家鼎在访问上亦有提到当日李泳汉结婚，摆酒由他承担婚宴费用，李泳豪亦负责出钱租车，李家鼎月付最少5万养李泳汉一家，为此，李泳汉说：「当然唔系事实啦，我结婚冇叫过鼎爷出钱，即使我去佢私房菜打工亦系从低做起，每月大约万五蚊人工都系公司出，所以当时为悭钱日日坐巴士。」事件在网上引来不少回响，有人说：「只会信鼎爷嘅说话。」、「都睇得出个细佬好忍让佢。」、「我偏向信父母方面多啲，做父母嘅，如果仔女唔系太差，点会想讲衰自己仔女呢？」、「个大新抱妒忌二新抱呢个原因系非常之合理。」、「我偏向信杨思琦方面多啲，当年佢早已讲过这家上下皆有啲嘢… 当年我唔信，而家信。 」

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