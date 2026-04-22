孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm

43岁的内地一线女星孙俪，最令人熟悉的作品，必定是风靡中港台的剧集《甄嬛传》，但近日焦点却落在她14岁儿子「等等」身上，因其超高颜值和高大身形，而且跟妈妈孙俪成个饼印，网民纷纷留言：「这颜值，化个妆就能直接反串演出《甄嬛传》」，成为网上热话。除了复制母亲的美貌，「等等」的个人条件也同样出色，年仅14岁的他，身高已逼近180cm，而且是篮球健将，曾在U14男子篮球赛中荣获亚军；此外，他在学校戏剧课上主演《罗密欧》时，更被母亲孙俪称赞其记忆力与舞台表现力俱佳，可见其未来发展潜力无限。

孙俪曾被指移英发长文辟谣

内地影后孙俪与影帝邓超于2010年结婚，育有一子一女，家庭生活备受关注。曾有传孙俪为了让子女有更好的升学环境，已举家移民英国，更在当地买了豪宅，引来内地网民质疑他们的爱国心。去年邓超与孙俪结婚15周年，孙俪便撰写长文，疑似借此间接回应传言。她分享丈夫对未来生活的规划：「他说他很喜欢上海，很喜欢我们上海的这个小家，我们要在这里一起慢慢变老。」并表示未来孩子们长大后，会一起吃饭旅行，字里行间透露出一家人将会于上海长居，间接粉碎了移民的传言。

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孙俪女儿「小花」赴英舞蹈比赛夺冠

孙俪的12岁女儿「小花」，也完美遗传了孙俪的艺术天份。孙俪自5岁习舞，舞蹈功底深厚，而女儿小花也展现出对舞蹈的热爱与才华。去年孙俪特地放下工作，飞往英国陪伴女儿参加一场国际级的拉丁舞大赛。尽管孙俪打扮低调，仍在场边被民众认出，只见她专注地用手机记录下女儿在舞台上比赛。孙俪女儿小花比赛当天，身穿一袭鲜红色舞衣，在来自世界各国的好手中毫不怯场。她以流畅而充满力量的舞姿，自信地完成了表演，最终以98.5分的高分脱颖而出，勇夺该组别冠军，当宣布女儿夺冠时，孙俪的喜悦之情溢于言表，比自己得奖还要开心。

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