金曲乐团麋先生香港开骚 师兄任贤齐提早一星期订蛋挞出钱出力撑场

台湾金曲奖「最佳乐团」麋先生MIXER日前于新蒲岗 PORTAL 举行《马戏团运动 CircUs》世界巡回演唱会香港站，师兄任贤齐更特地来港撑场，除了合唱外，他又提早一星期预订蛋挞，人到礼到、十分有义气！

麋先生金曲热身

演唱会一开场，麋先生一连带来《野生游乐园》、《反骨归真》、《小朋友》、《坏蛋》、《四不像》、《废废》及《天生寂寞》，香港乐迷全程跟着唱，满满的热情令团员们十分惊喜。吉他手喆安透露，开骚前收到不少「美食指南」私讯，抵达后也被问「消夜吃了甚么？」他笑言：「我看起来很饿吗？我最后去吃了五宝饭。对，我看起来真的很饿，就是觉得你们实在太热情。」电吉他手小B接力打招呼，用广东话问大家「食饭未？」，又诚意推荐大家可以约喆安吃饭。

逸凡难忘维港夜景

鼓手逸凡表示一直很喜欢在香港演出：「第一首歌就感受到大家的热情，炸掉了。如果你们可以更炸，我们今天应该会笑着离开这个场地。每次来香港演出，东西好吃就算了，你们真的非常热情。上次来香港没机会好好玩，昨天刚好有空，吃完晚饭去散步，维多利亚港超漂亮！如果再有机会来香港，你们可以多多支持吗？」主唱吴圣皓说，在后台准备时已感受到大家的热情：「希望香港朋友今晚一定要玩得非常开心，因为今天是很重要的一天。今天非常高机率是『马戏团运动』这套歌单的最后一场演出，大家一起帮我们这个巡回好好收尾，我们一起笑著完成这个主题。」

任贤齐惊喜现身

今次麋先生还特别准备了礼物给香港乐迷，唱到《别怕》时，任贤齐（小齐）惊喜现身台上，全场欢呼四起。原来麋先生与小齐相识多年，团员一直视他为偶像，除了曾合唱《2020再出发》外，麋先生早年举行《十年之后》演唱会时，当时正在巡回的小齐更特地飞回台湾撑场，义气相挺。昨日小齐再次现身麋先生演出，得知主唱圣皓喜欢吃香港蛋挞，特地让工作人员提前一星期预订，每个100元的网红蛋挞让麋先生好好品尝。小齐自爆连自己都未曾吃过，足见对麋先生的疼爱。

麋先生感谢齐哥义不容辞

麋先生感动说：「我们真的非常感谢齐哥，他真的很忙，昨天才飞回香港，今天就站到台上陪伴麋先生。齐哥是我们最好的大哥，只要他有空、我们有任何需要帮忙，他都会义不容辞。」随后，小齐除了请观众教大家「麋」先生的粤语发音外，在大合照时更带领麋先生喊「香港」，台下观众则回应「欢迎你」，台上台下一齐互动。接着小齐与麋先生合唱《我是一只鱼》，小齐还即兴在歌的开首和中段Rap了一段，最后麋先生再次感谢小齐：「他不只是偶像，是我们永远的榜样，也是所有人最温暖的依靠。」

吴圣皓承诺带新专辑再来香港

两个多小时的演唱会共24首歌，麋先生多次感谢香港乐迷超乎想像的热情。谢幕时，乐迷大叫encore，麋先生忍不住温馨提醒：「我们还没下台，先不要叫安歌。」场面搞笑。到正式encore时，主唱圣皓手持摄影机走到台下，务求记录下香港乐迷热情的脸孔，并期待下次与香港乐迷见面，承诺将带着最新专辑与大家相遇。

