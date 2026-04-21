Do姐直击F1中国大奖赛 《The Do Show》独家访问法拉利灵魂人物Charles Leclerc 教「陆仔」讲广东话打招呼

殿堂级艺人兼金牌主持郑裕玲（Do姐）获邀飞到上海，直击一级方程式赛车（F1）中国大奖赛现场，拍摄全新一集《The Do Show》，并独家访问 Scuderia Ferrari HP 车队型男车手 Charles Leclerc，由赛道内倾到赛道外，全面感受F1的速度与张力，影片现已于其YouTube频道正式上架。

Do姐教「陆仔」讲广东话打招呼

人称「陆仔」的Charles Leclerc来自摩纳哥，为现役F1车坛最受注目的名字之一。自2019年加盟Scuderia Ferrari HP后多次登上颁奖台，被车迷视为法拉利新一代灵魂人物。Do姐以《The Do Show》一贯贴地而具深度的对谈方式，带观众走近这位顶级车手，谈谈他的心得及经历，了解他在赛车服以外、更真实、更有人味的一面，更教陆仔用广东话同香港粉丝打招呼！

Do姐走进Shell技术中心

Do姐今次上海之行还有另一个重点行程，便是走入Shell Shanghai Technology Centre（Shell 上海技术中心）。在Shell的团队带领下，Do姐近距离参观科研设施及实验室，亲身与燃油科学家拆解燃油背后的秘密，了解一滴燃油如何经过无数测试与研发，最终成为支撑高性能赛车的关键。全片以Do姐第一身体验串连，结合F1现场的热血气氛、独家车手访问及科研幕后故事，带观众一口气走进赛车世界，从速度、科技到文化，全方位感受F1的魅力。