Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Do姐直击F1中国大奖赛 《The Do Show》独家访问法拉利灵魂人物Charles Leclerc 教「陆仔」讲广东话打招呼

影视圈
更新时间：19:45 2026-04-21 HKT
发布时间：19:45 2026-04-21 HKT

殿堂级艺人兼金牌主持郑裕玲（Do姐）获邀飞到上海，直击一级方程式赛车（F1）中国大奖赛现场，拍摄全新一集《The Do Show》，并独家访问 Scuderia Ferrari HP 车队型男车手 Charles Leclerc，由赛道内倾到赛道外，全面感受F1的速度与张力，影片现已于其YouTube频道正式上架。

Do姐教「陆仔」讲广东话打招呼

人称「陆仔」的Charles Leclerc来自摩纳哥，为现役F1车坛最受注目的名字之一。自2019年加盟Scuderia Ferrari HP后多次登上颁奖台，被车迷视为法拉利新一代灵魂人物。Do姐以《The Do Show》一贯贴地而具深度的对谈方式，带观众走近这位顶级车手，谈谈他的心得及经历，了解他在赛车服以外、更真实、更有人味的一面，更教陆仔用广东话同香港粉丝打招呼！

Do姐走进Shell技术中心

Do姐今次上海之行还有另一个重点行程，便是走入Shell Shanghai Technology Centre（Shell 上海技术中心）。在Shell的团队带领下，Do姐近距离参观科研设施及实验室，亲身与燃油科学家拆解燃油背后的秘密，了解一滴燃油如何经过无数测试与研发，最终成为支撑高性能赛车的关键。全片以Do姐第一身体验串连，结合F1现场的热血气氛、独家车手访问及科研幕后故事，带观众一口气走进赛车世界，从速度、科技到文化，全方位感受F1的魅力。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
6小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
3小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
9小时前
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
6小时前
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
01:53
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
社会
9小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
3小时前
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
影视圈
11小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
3小时前