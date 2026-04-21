李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀

李家鼎（鼎爷）前妻施明的丧礼将于4月22日于大围宝福纪念馆设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移富山火化场火化。李家鼎今日（21日）接受传媒访问，直指李泳汉未肯收手，连家人花牌都坚持不让弟妇Anges名字出现，李家鼎目前只寄望前妻的丧礼可以安然进行︰「豪仔叫我到时跟住佢，唔好同佢（李泳汉）嘈，有咩就行开。因为我身体都唔好。」李家鼎还称与李泳豪一家缺席解秽酒。

李家鼎一直供养大仔一家五口

李家鼎在访问上掲开另一个真相，谈到会否被剥夺与孙仔女见面机会，李家鼎忍不住坦承：「咁佢等饿死，因为佢全家都系我养。」原来李家鼎一直供养大仔一家五口：「都有七、八年，负担好大，每月起码俾5万以上。」悲从中来李家鼎喊着说：「我而家好心痛，「点解会养个咁嘅仔，夜阑人静时想起都会喊，我唔知佢点解变到咁，我同施明以前太纵佢。」

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李家鼎称大仔已有高薪仍不断苛索

早前曾有YouTuber「鬼姐」称收到网民爆料，指李泳汉和李泳豪因为拉面店的生意而不和：「有人又要威，不时指点江山般多多意见骚扰细佬管理业务，因为细佬老婆也帮手，拗撬便开始越积越多了。后来因为covid， 李家鼎𠮶边生意都下跌厉害，细孖呢边这新食肆也结束了。大孖是靠鼎爷𠮶边出粮的，𠮶时老窦生意月月蚀，唯有cut cost，大孖在鼎爷那边被layoff，冇月费收了，加上细佬𠮶边又结业，有人便恨死了老窦细佬！细佬老婆只系个借口（可能之前指点江山时被窒住窒住），根本在宣泄对父弟之怨恨。」李家鼎今次在访问亦说：「佢（李泳汉和）喺度游来游去，做咗8、9个月就走咗，有叫佢揾嘢做，但佢做得啲咩！近年我畀佢挂名做我助手，我每月出粮5、6万畀佢当家用。」李家鼎又称即称儿子已有高薪，但仍不断苛索，连孙仔的学费、保险费等，都由李家鼎支付。

李家鼎炮轰大新抱Conny搞是搞非

李家鼎更炮轰大新抱Conny搞是搞非︰「呢个人，人无三尺高，肚里三把刀。有今日都系佢搞是搞非，呷台湾妹醋。」鼎爷再哭着说因为大仔同新抱搞风搞雨，令他无法跟前妻好好道别︰「当年唔知边个x街，话我收埋个女人唔返屋企，根本无咁嘅事。佢一直话随缘随缘（复合），随到走咗，我一生人最爱只有一个女人，系佢。」李家鼎与施明离婚后仍然无微不至地照顾，除了生活费外，施明在九龙塘的物业由装修费到另租地方的支出，都由李家鼎承担。李家鼎亦再否认被李泳豪监控，连买餸都要经批准，李家鼎称向来出入自如，常返电视城探细仔班兼父子饭聚：「豪仔付出好多，佢曾经揾到钱（教飘移、开面店），佢畀晒落头家到，系90%畀落去。」当日李泳汉结婚摆酒，李家鼎承担婚宴费用，李泳豪亦负责出钱租车，甚至婚前已搬出九龙塘住所，把地方留给阿哥一家与母共住，无论哥哥性格如何横蛮，李泳豪都退让维护兄弟情，殊不知最后哥哥破坏自己的婚姻，令兄弟决裂。

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