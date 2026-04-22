米雪为尹志强保持单身 男友病逝16年因一事拒找另一半：从来唔觉得屋企缺少乜嘢

已届70岁的米雪早于1969年入行，纵横演艺圈55年，日前开心宣布将于6月13日举行首个音乐会《友你有米55派对骚》，庆祝入行55年。米雪近日为宣传亮相制作人杨绍鸿的YouTube频道节目《小鸿吹水站3》访问，大方提及「为何不再找一个伴侣」原因。

米雪生活充实兼时间太少

米雪与著名的已故足球员尹志强相恋26年，二人虽然没有结婚，但多年来相当恩爱，感情深厚。可惜尹志强于2010年因鼻咽癌病逝，终年53岁，米雪一直单身至今。米雪在杨绍鸿的网上频道访问中，坦言自己生活忙碌，根本没有时间再寻找另一半。杨绍鸿问到为何多年来不找个伴时，米雪爽快地回应：「哗！边有时间，眨眼十几年，好快，根本未停过。」米雪坦言从不觉得家中缺少甚么，反而觉得时间总是不够用：「一日48小时最好。我助手最惨，话要辞职。」

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米雪享受冇家庭负担

米雪对于会否感到寂寞问题，果断表示：「冇㖞！拍戏系我副业，我仲有好多瓣嘢，其实我系半个社工。我系一个好好聆听者，有人要诉苦我就坐喺度听，佢哋好钟意同我讲嘢，我系拉链嘴。」米雪单身多时却生活充实：「我又冇家庭，朋友就话听日我哋去台湾、美国、返大陆玩，我又随时得，好脚！朋友多，变咗好多办数。」杨绍鸿即取笑米雪「单身但非单身生活」，获米雪认同：「系，身边好多朋友。」

米雪生活自律身体好

米雪去年70岁未有摆大寿，她直言：「我一向好低调，以前生日都喺同尹佬静静鸡两个人食吓餐饭，去到边食到边。」不过米雪介意提岁数：「乘机又爆我几多岁！」对于外貌被指「冇变过」，米雪笑说：「有变就有变，但警告你唔好Zoom咁近，有变嘅。我真系唔知点样㗎，有啲咩嚟向前行，遇到乜嘢就做。」米雪自言多年来全因妈妈一句话而好自律：「初出道妈妈同我讲一句，话『保重身体』，咁就等如孝顺父母。后来先明白，如我拍打戏，唔好要阿妈去医院探你、唔好撞车，保重身体即系孝顺父母。所以我好自律，一知对身体唔好，即使好钟意食我都戒咗佢。」米雪而感激周润发（发哥）带领跑步，令她保持健康体魄。

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