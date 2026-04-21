施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒

李家鼎（鼎爷）前妻施明的丧礼将于4月22日于大围宝福纪念馆设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移富山火化场火化。施明设灵仪式进行前夕，李泳汉和李泳豪的家庭纠纷没了没完。李家鼎今日（21日）接受传媒访问，直指李泳汉未肯收手，连家人花牌都坚持不让弟妇Anges名字出现。

李家鼎寄望前妻丧礼可以安然进行

心情低落的李家鼎慨叹地说︰「佢（李泳汉）之前打俾我，话老虎蟹都唔会落Anges个名。佢唔肯，我唯有做多个花牌，放喺中间。」李家鼎目前寄望前妻的丧礼可以安然进行，但亦做好心理准备，若大仔继续生事，都按耐心中悲愤，不会跟他在灵堂吵架︰「我预咗要冷静，豪仔叫我到时跟住佢，唔好同佢（李泳汉）嘈，有咩就行开。因为我身体都唔好。」

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李家鼎决缺席前妻的解秽酒

李家鼎决定丧礼后，缺席解秽酒，「唔去唔去，我同豪仔一家会走开。连我细佬都好嬲，因为始终都系佢阿嫂，大家都唔明点解到最后，佢都搞啲咁嘅嘢。」李家鼎曾公开直指施明没有不喜欢李泳豪的老婆，并对大儿子李泳汉作出多项指控，其后李泳汉强烈否认并反斥李家鼎所说并非事实：「佢而家欺负紧施明死咗，讲唔到一句嘢，死无对证。我真系好心痛，我都系佢个仔，点解个老窦可以咁样，为咗泳豪个女人咁过份抹黑我，伤害我个名声。」

李家鼎再次力证施明对Anges并无偏见

对于李泳汉一句「死无对证」否认李家鼎的指证，李泳汉反指他常以母亲「遗愿」，不接纳Anges为李家新抱的说法，才是死无对证，「咁人都死咗，你都讲乜都得，死无对证。」李家鼎再次力证施明对Anges并无偏见：「听过佢（施明）话无咩呀，Anges几好呀，阿仔开心就得架喇。同我一样。」一直哑忍的李泳豪亦推翻李泳汉一直坚称「阿妈唔钟意Anges」的说法，他向传媒提供多张片，相中看到Agnes与奶奶拖手行街画面、施明到他们爱巢共晋晚餐，婆媳同枱开怀大笑的欢乐时光，还有三人开心合照，足以粉碎婆媳不和的说法。有指李泳豪夫妇为免触动李泳汉神经，过往都不敢在社交平台公开合照。

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