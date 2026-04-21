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关颖战衣仅遮重要部位陷走光边缘 赴美参加Coachella奢华住宿尽显富贵

影视圈
更新时间：21:30 2026-04-21 HKT
发布时间：21:30 2026-04-21 HKT

台湾第一名媛关颖近日到美国加州，参加年度音乐盛事Coachella音乐节，更彻底放飞自我，今日（21日）在社交平台大方分享多张性感火辣的美照，性感程度令人乍舌，不少网惊叹关颖完全不似三宝妈妈，身材弗到漏油。

关颖战衣极尽性感

关颖在Coachella会场以标志性的摩天轮为背景，拍下一系列震撼眼球的照片。关颖穿上银灰色蛇纹设计的「战袍」，上半身是挂颈式设计，正面「中门大开」，深V剪裁几乎开到肚脐，大面积地展现其紧致肌肤与美背，而且布料少得惊人，仅仅包覆重要部位，侧身角度更是无比凶险，令人担心关颖会一不小心就走光。而关颖下半身以迷你短裙设计，一双长腿展露无遗。

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关颖奢华住宿曝光

关颖又在IG同时分享在当地入住的奢华别墅照片，从影片所见，该住所空间极为宽敞，拥有现代化的开放式厨房、简约时尚的客厅，以及能饱览户外风光的落地大玻璃窗。户外更设有大型私人游泳池和舒适的躺椅区，尽显其千金名媛的富贵气派。

关颖以金色连身短裤在泳池边大摆甫士，展现悠闲一面。另一套造型中，关颖更换上饰有闪亮珠片的比坚尼上衣，搭配芥末黄色短裤，在阳光下闪闪发光，再次展示零赘肉的纤腰，以及健康的小麦肤色，火辣程度丝毫不减。

关颖父母家世显赫

49岁的关颖家世显赫，父亲是日盛金控的前荣誉董事长蔡辰洋，母亲蔡淑媛为国泰集团创办人蔡万春的掌上明珠。作为台湾最知名的名媛之一，关颖不仅活跃于时尚圈，亦曾参与多部影视作品演出。2013年关颖与香港CEO朱志威结婚，二人育有两子一女，但关颖的身材和样貌依然保持最佳状态，保养极好。

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