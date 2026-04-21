Anson Lo 4.28亮相澳门「西太后」珠宝展 与品牌创意总监Andreas Kronthaler韩星Miyeon同场阵容鼎盛

英国殿堂级品牌 Vivienne Westwood 的「她和她的珠宝展」即将登陆澳门，MIRROR成员「教主」卢瀚霆（Anson Lo）昨晚在IG限时动态转发消息，亲证将出席4月28日举行的盛大开幕典礼。除了Anson Lo 外，同场还有韩国人气女团(G)I-DLE 主唱Miyeon (曹薇娟)，届时，就连已故「西太后」Vivienne Westwood的老公兼品牌现任创意总监Andreas Kronthaler亦会亲临澳门现场，阵容鼎盛。

Anson Lo与Jennie「同一个品牌宇宙」

港韩两地人气偶像同场，粉丝们翘首以待，更有眼利神徒（粉丝暱称）发现，Anson Lo 偶像 BLACKPINK Jennie 亦是该品牌的常客，早前于韩国颁奖礼及东京演唱会上，均佩戴Vivienne Westwood标志性珍珠颈链亮相。今次，Anson Lo获邀出席品牌活动，神徒都笑言Anson Lo与偶像Jennie身处「同一个品牌宇宙」，隔空追星成功。

Anson Lo澳门表演被疯传

另外，Anson Lo日前亦现身澳门参与《Music Unbounded Live Macau》演出。在场上又唱又跳的他，不料却因一段舞台侧拍片段在网上疯传，当日身穿阔衣阔裤的「教主」，在演唱《Money》期间，施展浑身解数舞技时，下身出现极其明显且不寻常的晃动，令人想入非非，更引来全城网民热烈讨论。

Anson Lo在场上又唱又跳。

跳得投入时，下身出现极其明显且不寻常的晃动，令人想入非非。