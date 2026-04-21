HYBE创办人房时赫卷欺诈风波 涉非法获利逾10亿港元被警方提请拘捕令 宋旻浩现身法院出庭为「逃兵役」道歉

韩国天团防弹少年团（BTS）所属母公司HYBE娱乐董事长房时赫，涉嫌于2019年向HYBE投资者隐瞒公司会进行首次公开招股（IPO）的计划，诱使投资者将所持股份出售给与其有关联、由私募基金设立的特殊目的公司（SPC）。

房时赫强调从未欺骗投资者

首尔警察厅金融犯罪调查组今日（21日）以涉嫌欺诈性不正当交易为由，提请拘捕房时赫。房时赫的特殊目的公司在HYBE上市后抛售所持股票，房时赫依据与私募基金事先签订的非公开协议，从中获得转让差价30%的分成，由此取得1,900亿韩圜（约10.1亿港元）的非法收益。根据韩国《资本市场法》，若违反并获利超过50亿韩圜（约2,700万港元），最高可处无期徒刑，或5年以上有期徒刑。韩国警方已自去年8月起向房时赫进行5次调查，并限制其出境，但房时赫则否认相关指控，强调从未欺骗投资者。据悉，美国驻韩大使馆日前向南韩警方发送函件，以HYBE旗下男团防弹少年团（BTS）世界巡唱等为由，请求警方协助房时赫访美事宜参加7月4日美国国庆活动。警方对此表示，将审查解除对房时赫出境限制措施是否适当，并依法依规处理。

宋旻浩面对镜头低头道歉

另外，韩团WINNER成员宋旻浩陷入「逃兵役」风波，今日他现身法院出庭，宋旻浩面对镜头低头道歉，检方则求刑1年6个月。宋旻浩2024年底被爆料当兵期间经常请假，还打卡造假，还被韩媒《Dispatch》爆出服兵役期间的狂欢照。宋旻浩从2023年3月到2024年12月在首尔麻浦设施管理公团、麻浦居民便利设施担任社会服务人员的替代役，但没有正常上班，无故缺勤102天，上班时亦不时半躺着玩游戏。检方掌握宋旻浩的手机纪录与GPS证据，可谓证据确凿，不止他本人，连负责管理他的相关人员都被一并被起诉，遭质疑「明知却放任」。他面对传媒时表示：「作为公众人物，却未能展现应有的榜样形象，对此深感羞愧与抱歉。回望自己的选择，只剩下深深的后悔。目前正在积极接受治疗，希望尽快恢复健康。如果未来有机会重新履行兵役义务，我一定会坚持到最后、认真完成。」