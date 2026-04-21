YT周殷廷JACE陈凯咏疑官宣恋情 伦敦蜜游被撞破突贴亲密照惹揣测 粉丝愿望终成真？

周殷廷 （YT）与陈凯咏 （Jace）宣布拍拖？今日（21日）周殷廷在IG无预警爆震撼弹，贴出与陈凯咏极亲密的揽揽照并附上一个心心符号，相中陈凯咏挨在周殷廷的怀中，单眼并露出甜笑，状甚温馨，圈中好友们纷纷留言恭喜，不过周殷廷和陈凯咏至今未有现身证恋情。

周殷廷曾于演唱会英雄救美

周殷廷曾于2024年在九展的演唱会《WHO IS YAN TING LIVE 2024》邀来陈凯咏担任嘉宾，期间陈凯咏合唱《Senorita》时不慎失足，周殷廷上演一幕英雄救美后，出手轻托陈凯咏才不致跌倒，二人即被fans大赞登对，粉丝们更撮合望两人成为乐坛情侣。但陈凯咏曾被问有否于发展空间，她称对天蝎座男性已有阴影，并感到怕怕。

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周殷廷陈凯咏被撞破蜜游伦敦

今日有传媒收到报料指36岁的周殷廷和32岁陈凯咏蜜游伦敦，早前在潮人圣地Brick Lane目击两人甜蜜同游，身边未见有朋友同行，虽然身在外地，但二人未有放下戒心，期间察觉疑被偷影相便急步离开。未知是否因蜜游伦敦相片曝光，周殷廷突然贴两人头贴头的自拍合照，似乎想公开恋情。

有网民质疑二人是另类宣传

不过有网民质疑二人「有晒妆发，拍紧嘢咋？！」不排除是拍摄新歌MV，甚至是另类宣传，但事实陈凯咏当日对周殷廷上演一幕「英雄救美」，曾尴尬地说：「系呀，俾你电一电，晕一晕。」去年陈凯咏出新歌《SWITCH》揾周殷廷dance challenge，当时网民纷纷留言：「结婚啦仲讲咁多」、「你哋好衬呀！」、「你两个暧昧完未吖！」