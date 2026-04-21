小S爆坚持搞日本之旅致痛失大S 哽咽自责 ：听妈妈话就不会发生憾事

台湾艺人小S（徐熙娣）最近正式复工回归主持《小姐不熙娣》，最新一集请来她的旧拍档蔡康永，两人一改过往嬉笑斗嘴风格，却进行了一场极其真挚的内心剖白。在节目中，小S首次打破沉默，公开谈及姐姐大S（徐熙媛）离世后的崩溃情绪，她更将悲剧的源头归咎于自己，指这次日本家族之旅是由她发起，倘若当初听从S妈的说话或许就不会发生。

小S靠酒精麻痺自己

节目中，蔡康永问到小S 自大S离世后内心的感受，小S坦言：「其实很多都是空白的」，大部份时间都不知道自己在干什么，只能靠酒精麻痺自己，更会经常与S妈对饮聊天，借此来消化那份无法言说的思念之情。她更透露，有时酒后情绪崩溃，会大哭大闹吓到女儿，所以只能压抑住情绪勉强撑下去。

S妈曾多次反对日本旅行

小S 又指那趟日本家族旅行是由她主动策划，向来怕累不爱远行的大S亦罕见坚持要去，当时S妈曾以过年期间旅费高昂，而多次反对这次旅行，但小S仍极力说服S妈，认为：「这是难得的机会，要制造回忆。」对于大S的离世，小S归咎于自己，并哽咽自责表示：「每次怀念姊姊，就会觉得当初如果听妈妈的话不去，是不是就不会发生憾事？」即使S妈事后不断安慰她：「千万不能有这种想法」，但小S的内心仍然充满自责。

作为小S多年好友的蔡康永亦感性分享，他透露接获噩耗时，他脑中唯一的担忧就是：「徐熙娣怎么办？徐熙娣完蛋了。」直到，看见小S在金钟奖舞台上，蔡康永才真正松了一口气，确信那个熟悉的小S正慢慢找回自我：「看见小S依然有带给观众欢笑的本能，我就放心了。」