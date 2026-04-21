卢冠廷夺「金针奖」同太太食雪条庆祝：乱世中仍能笑已幸福 最难忘《凭着爱》创作煎熬 已研发AI学不到的音乐系统

「第47届十大中文金曲」颁奖典礼今日公布本年度「金针奖」得主，并将于本星期五（24日）在东九文化中心剧院举行的颁奖音乐会上正式颁发奖项。

卢冠廷明白辛苦做出来的东西才会珍惜

今日大会在李志刚和崔洁彤主持的节目中公布「金针奖」得主卢冠廷，助理广播处长（电台及节目策划）叶冠霖向卢冠廷送上书法卷轴致贺，卢冠廷从1983年推出手帐专辑《天鸟》历年来推出多首脍炙人口的好歌，包括，《陪着你走》、《但愿人长久》等，打从1985年开始为电影创作音乐，《赌神》、《喋血双红》及《秋天的童话》至今他已为超过140部电影配乐，他但制作了多首电影主题曲，为乐坛及电影贡献良多。卢冠廷指出，创作生涯中的一曲《凭着爱》令他最难忘，因为绞尽脑汁也想不出怎样继续创作下去，所以他很感激当年的电影策划人卢坚对这首电影歌曲高要求的坚持：「真是几经辛苦才能创作出这首歌，让我感受到一定要很辛苦做出来的东西才会珍惜。」

卢冠廷《天鸟》「啊哈！」梦魇

而爆红的一曲《天鸟》中的「啊哈！」二字，却令他感到恐惧。因为当年卢冠廷走到街上，对面街便有人对他高呼「啊哈！」；当他上到酒楼，又有很多人对着他「啊哈！」他说：「当时真的想找地方躲藏，但这首歌有一半人钟意，也有一半人不悦。」所以他表明，歌曲的新版本不会听到「啊哈！」二字，但在某地方也会再次加入「啊哈！」他直言：「要做好作品，一定要忠于自己。」

卢冠廷感谢太太与岳父母

李志刚问他有甚么说话对在场的太太唐书琛说？卢冠廷表示，当年太太的爸妈很害怕自己的女儿嫁给一个酒廊歌手，最终因当时的未来外父对外母说：「可能我们看不到女儿看到的事。」卢冠廷补充说：「虽然外父外母已不在世，这几十年我成功照顾到他们的女儿，我很开心。」他更对乐迷说：「我要跟大家一起永不放弃，一起学习和一起进步。」问他将会怎样与太太庆祝这次获奖？卢冠廷笑指，请她吃雪条。唐书琛即说：「因为我钟意吃雪糕，但太肥了他不准我吃，所以吃雪条当作奖励！」卢冠廷满足说：「其实与太太在家中撑枱脚，互相微笑已经很满足，因为不是太多人仍能在这乱世中可以笑出来，所以我们已经是非常幸运。」

卢冠廷不觉奖项来得迟

受访时卢冠廷表示，完全没有想到获得这个奖，因为自己做完音乐不是为了拿奖项，但这次获得「金针奖」对他是一个肯定。当初他决定做音乐，是作为自己的人生目标，几十年来做音乐对他来说是一个没有做错的选择。问他会否觉得这个肯定来得迟？卢冠廷表示，没有来得迟的感觉，来到这地步才是自己的完整故事：「这几十年创作了很多经典作品出来，现在才有机会在内地演出，一个完整的故事要等这么久，不可以半途出来，所以我觉得很开心。虽然不知道最终结果是怎样，但是行了这么多年，现在是非常好的结果，真的一点也不迟。」

卢冠廷全部歌曲都是宝贝

问到多年来的创作中，最爱的一首歌曲是那首？卢冠廷指因为全部歌曲都是自己创作，就等于自己生出来，所以全部都是自己的最爱，不可以选一首或两首，否则其他的歌曲会小器。

卢冠廷独创AI学不到音乐系统

此外，问到早前他曾透露正在制作的音乐创作系统的进展如何？卢冠廷透露已经制作完成，随时可以拿出来，所以任何大学、任何公司或任何专业人士，也可以找他，他会公开说给大家知道是怎样的一件事：「我觉得这是人类宝贵的学问，现在全世界的东西也被AI学习了，已经不值钱，但我这个系统AI还未有学习，要我教它才可，但我教不教，怎样去不教，这便要研究院与我一起研究，这音乐系统制作出来是AI学习不到的，令全人类也可以受益。」

