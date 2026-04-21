鼓鼓吕思纬酝酿三年 携创作专辑回馈 邀粉丝共度「限定生日会」

「全能唱作暖男」鼓鼓吕思纬近年在音乐、主持、综艺、公益上都持续活跃，并与萧秉治组成的双人创作团体「GX」也推出多首作品，累积不同面向的创作能量。如今，鼓鼓将正式带着睽违三年的个人第四张全新创作专辑回归，首发单曲《原谅我离开》将于4月28日抢先发行，以「爱」为核心命题，描绘感情中历经成长与转变的心境，为全新音乐篇章揭开序幕。发行当天恰逢他的生日，别具纪念意义，鼓鼓更将这首歌视为送给歌迷的一份生日礼物！

鼓鼓对「爱」有了更深层体悟

今次《原谅我离开》特别邀请并肩作战多年的好兄弟萧秉治共同创作，这也是两人自MP魔幻力量单飞后，萧秉治首度为鼓鼓量身打造创作写曲，并由两人联手填词，将截然不同的性格转化，共同写下「明明还爱，却不得不放手」的瞬间。歌曲延续鼓鼓标志性的R&B基底，搭配细腻的钢琴编曲铺陈情绪，收起过往的张扬，多了一份克制与成熟。近年鼓鼓随着人生角色的转变，对「爱」有了更深层体悟：爱情不只是单纯的拥有，更包含放下与成全。在新作中，他将执着、拉扯到学会释然的情绪转折，把过去说不出口的心情化为旋律与歌词，透过音乐真诚呈现。

鼓鼓精心准备各式应援

至于4月28日不只是鼓鼓的生日、《原谅我离开》的发行日，当天他也将举办「新专辑发行限定生日会」，邀请歌迷一同参与，共度这个别具意义的日子。过往每逢生日，总是由歌迷为鼓鼓精心准备各式应援，从环保净滩、公益爱心行动，到多次为他打造专属策展，累积无数温暖回忆。个人单飞至今迈入第10年，今次鼓鼓选择反过来准备惊喜，将新歌作为送给歌迷的礼物，并特地安排在生日当天，与最重要的歌迷们一起度过。