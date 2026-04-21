D4vd涉杀14岁少女碎尸藏电动车 被控一级谋杀预谋埋伏猥亵儿童多项罪 或面临终身监禁甚至死刑

美国饶舌歌手D4vd（David Anthony Burke）名下电动车，去年被发现一具遭肢解的女尸，他因涉嫌杀害一名14岁少女，上周因谋杀被捕。洛杉矶地方检察官Nathan Hochman于周一早上召开记者会，正式宣布对其提出谋杀及多项控罪，包括对14岁以下人士作出持续性猥亵行为，以及损毁人体遗骸。

检察官斥为财务利益犯罪

死者Celeste Rivas Hernandez于去年9月被发现，遗体藏于一辆登记在D4vd名下、在洛杉矶被扣押的电动车内，状况极为恐怖。检察官指当Celeste威胁要揭发与D4vd之间的不当关系时，D4vd邀请她前往其荷里活山住所，继而以利器将其杀害并碎尸，目的是保住自己的演艺事业。检察官指：「这宗谋杀是为利益而犯下，D4vd是为了维护其极为丰厚的音乐事业收入。」当局指Celeste于2024年、13岁时被家人报告失踪，她去世时14岁。

律师将大力捍卫D4vd清白

周一下午，21岁的D4vd在洛杉矶高等法院出庭，坐于玻璃隔板后方应讯，由辩护律师Marilyn Bednarski陪同。他就所有控罪均表示不认罪，法院裁定不得保释候审，并定于本周四再次出庭。其控罪包括「预谋埋伏」、「为财务利益犯罪」及「谋杀案件证人」，令D4vd或面临终身监禁甚至死刑。D4vd上周四被捕后不获保释，当时其律师表示：「将大力捍D4vd清白。」