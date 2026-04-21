邱淑贞、工藤静香合体世纪同框 沈月晒腿比木村光希更胜一筹

木村拓哉的太太工藤静香继早前陪大女木村心美出席活动后，近日则陪细女木村光希来港开工。昨日（20日）邱淑贞大女沈月在社交平台分享与妈妈、胞妹沈日，以及工藤静香及其女儿木村光希（Koki）用餐的合照，吸引网民大赞是美人盛会。

沈月木村光希揽住合照

有指邱淑贞三母女与工藤静香母女的聚会，由王友良促成。一代性感女神与日本永远的偶像同框，勾起网民不少回忆。而沈月跟木村光希因年纪相近，一见如故，其中一张合照更见到二人相拥拍摄，可见交情不错。照片中更见到沈月大晒长腿，意外抢Fo。

相关阅读：木村心美因动漫立志成为音乐家 爆妈妈工藤静香爱《咒术回战》 亲到美孚买鸟结糖给家人

沈月与木村光希交情甚笃，早前曾到首尔出席国际街头时装品牌活动，当时同场有韩团ENHYPEN成员JUNGWON、SEVENTEEN成员DINO、2NE1的DARA、BOYNEXTDOOR成员JAEHYUN与WOONHAK、新晋男团LNGSHOT等，一同见证品牌全新旗舰店盛大开幕。

工藤静香多度陪女儿来港工作

而两位母亲邱淑贞及工藤静香，早年已结下缘份，二人多年前曾同场参加「成龙杯」明星慈善赛车，在赛车场上碰头。加上木村拓哉一家近年积极进军亚洲市场，工藤静香多度陪两个女儿来港工作，因此在香港的曝光率相当高，同时抽空约圈中人聚会。

相关阅读：邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光 丰满上围撑爆低胸喱士内衣 眼神妩媚展母亲性感基因