63岁「叶玉卿旧爱」张立基退休5年终复出 身形发福舞台魅力有别当年 曾遭情骗失7位数陷抑郁

63岁的张立基当年凭《Electric Girl》打响名堂，2021年却宣布退休消息，两年后曾客串ViuTV剧集《法与情》，之后未再露面。日前在会展举行的博览活动，张立基惊喜现身担任表演嘉宾，一口气献唱三首经典快歌，带来「经典回忆杀」。

张立基舞台魅力不减

张立基已有一段时间没有露面，近日现身活动时，在舞台上风采依然，连唱《异性相吸》、《I like it》、《Electric Girl》三首快歌，状态大勇表演劲歌热舞，力证宝刀未老。从网上流出现场的影片所见，张立基戴上鸭舌帽及太阳眼镜，打扮休闲，身形略较往日圆润，全程笑容满脸，精神不错。

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张立基于1986年参加亚视第一届《未来偶像争霸战》夺冠军后入行，曾作歌视发展，直到1990年转投TVB，推出《Electric Girl》一炮而红，成为其经典之作。张立基的演艺生涯并非一帆风顺，曾传因感情问题而有精神问题，之后淡出幕前，直到2000年复出，由肥妈（Maria Cordero）担任其经理人。但张立基在2021年因疫情停工，心灰意冷下扬言「不想70岁仍在唱《Electric Girl》」，宣布淡出乐坛。

张立基曾与叶玉卿拍拖

张立基曾与叶玉卿拍拖，其后遇上爱情骗子，惨遭呃走200万积蓄，导致人财两失，张立基曾在访问中透露，在巨大打击之下，试过吞下百粒药物轻生，获救后深陷抑郁症困扰。张立基一度移居深圳生活多年，并在内地接登台工作，直至为照顾病母回港生活，才慢慢解开心结。张立基认识伴侣李亦菲（前名李钰菲）后，二人相恋近20年，虽然未有注册，但已视对方为终身伴侣，感情稳定。

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