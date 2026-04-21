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陈柏宇重提09年激凸事件不尴尬 当时被嘲向也曾「动L」刘德华致敬 今时今日唔知有冇咁能力 红馆个唱门票不过千属「良心价」

影视圈
更新时间：07:00 2026-04-21 HKT
发布时间：07:00 2026-04-21 HKT

陈柏宇(Jason)昨晚为7月18及19日红馆《Jason Chan Live in Frames 20 周年演唱会》举行记者会，近200粉丝手持应援名牌到场支持。出道20年的Jason，至今已推出了逾150首作品，现场演释未有派台的《逸后》延续新作《过后》，及20年前的经典作《永久保存》，他亦走到台下边行边唱向粉丝派自拍照片，期间不少粉丝亦大叫「加场」！他又跟粉丝互动玩「我所听见的未来」的估歌仔游戏，之后与各主办单位举行祝酒仪式，预祝演唱会成功，加场再加场。

陈羿辰跳舞比自己叻

问到会否与女儿「父女档」上阵？Jason指其7岁大女陈羿辰（Abigail）在台上表演会紧张：「佢未识得表演嘅时候有一个表演嘅态度，佢仲好小朋友，暂时喺台上会好紧张，会尴尬。」但却大赞女儿跳舞比自己叻，越大越会肯去练习，直言让女儿再长大一点才上台表演。他亦透露会在演唱会上展舞技。提到会否Show肌？他说：「会操fit体能先，操fit体能好似健康啲，如果为咗身形，我惊到时体能冇咁好，气又冇咁好、又冇咁好力，都系体能行先。」

Jason未试过生日正日开骚

提到是次演唱会票价$999、799及599元3种票价，最高门票不过千元是否属「回馈价」，他表示是「良心价」：「搞演唱会唔系为钱，系要同歌迷见面唱歌俾佢哋听，（再低啲嘛！）票价再低就蚀，（开两场好难回本㖞？）呢个就唔系我管辖范围内，有时呢啲蚀住做都抵嘅，开心系好事，唔紧要，喺第二啲地方赚返，我哋最大目标系做场好骚。」他表示近这10年、8年每做一件事都是为做下一件事来铺路。

Jason不排除邀炎明熹同台

谈到7月20日43岁生日的他，会否考虑生日加场，他坦言要视乎售票情况而定：「做到一定做，都预咗档期，唔系唔想同歌迷一齐过生日庆祝，我都未试过生日开自己骚过生日，红馆更加未试过。」对于嘉宾名单，Jason表示已有构思，但一切未作决定，问到会否邀请公司的小师妹炎明熹上台？他说：「我自己冇谂过呢过，暂时未有定案，如果决定揾嘉宾就会谂吓（大师兄要照顾吓师弟师妹？）当然啦！」距离开骚还有3个月时间，他直言现阶段呢主要是编排演唱会rundown。

刘德华都试过「动L」

对于最近有网民重提Jason2009年在签唱会上，献唱《你瞒我瞒》下体突然激凸「动L」，他坦言不介意和不尴尬，因为并非圈中史无前例：「当其时我『动L』完，有记者同我讲『啱啱刘德华动L完，你系咪同佢致敬！』」问到现时会否有这尴尬情况出现？他笑说：「阴功啰，我都唔知有冇能力再做到。」入行20年的Jason，表示至今有很多得着：「我𠵱家都分唔开陈广伟（原名）同陈柏宇啰！呢20年，我最唔开心嘅时间系失声，最开心喺圈感受到自己系歌手身份，因为头几年我未知道歌手系咪自己嘅终身职业，直至后来慢慢喺音乐圈建立到自己的位置，先感觉到自己系一个歌手。」

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