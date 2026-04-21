83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰

现年83岁的「周星驰御用配角」、资深演员黄一飞，近年因健康问题及工作重心转移，长居内地，极少在香港公开露面。然而在日前举行的第44届香港电影金像奖上，黄一飞惊喜现身，其最新状态随即曝光，引起了影迷的关注。他身旁更出现一名疑似其妻子的中年女子，全程悉心搀扶。

黄一飞身形稍见消瘦

从现场影片可见，久未露面的黄一飞精神尚算不俗。他一早已是标志性的光头形象，但最引人注目的是，他的眉毛已变得花白一片，骤眼看俨如「白眉道人」。与去年被捕获的胀爆模样相比，黄一飞的身形明显稍为瘦削，昔日凸起的大肚腩亦缩小了。

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黄一飞不良于行

不过，他因双腿近年饱受骨刺问题困扰，如今已不良于行。片中他步行时速度相当缓慢，每一步都需要身旁的女伴用力搀扶，尤其在进出门口时，更显小心翼翼，健康状况令人关注。

黄一飞获疑似妻子悉心照顾

当日搀扶著黄一飞的，是一名样貌娟好的中年女子。她留著一头棕色长曲发，身穿一套抢眼的桃红色绣花唐装，身形略为丰腴，既揹著一个彩色大包，手上还提著本届金像奖的纪念袋。在行进期间，她紧紧挽著黄一飞的手臂，不时留意路面情况，引导他前进，尽显细心体贴。

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黄一飞长居深圳

黄一飞的家庭生活一向极为低调，鲜有提及家人。但他往日受访时曾透露，因戒烟后体重暴增，加上脚患，行动不便需要人服侍，但「香港找菲佣，我没地方给她住，老婆年纪又大，服侍不到我」，所以选择长居深圳。外界相信，今次在他身边贴心照顾的，正是他口中那位甚少曝光的妻子。

黄一飞饱受病痛困扰

黄一飞作为周星驰电影的御用配角，凭借《少林足球》中「大师兄」一角深入民心，更为他赢得2002年香港电影金像奖「最佳男配角」的殊荣。近年他转往内地发展，但健康问题缠身。他自2009年戒烟后，体重在短短数年间激增近50磅，一度直逼200磅，加上患上骨刺，令他举步维艰。去年李力持曾分享与他巧遇的合照，当时黄一飞挺著巨腩，还被老友调侃「有几多个月身纪」，但他依然乐观表示自己「仲揾到啖食」。