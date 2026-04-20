Viu原创韩综《Bite Me Sweet》开播惹关注 香港代表余巧琳获持「MZ世代的最爱」劲瞩目有望冲出国际

Viu Original原创韩国综艺《Bite Me Sweet》日前盛大登场，旨在开发融合东南亚特色及具备全球吸引力的优质韩国内容。凭借坚实的制作团队与华丽的演出阵容，《Bite Me Sweet》展现了丰富且具深度的文化魅力，有望成为2026年甜品竞技风潮的代表作。

香港代表余巧琳成焦点

节目甫开播更凭借高品质的创意甜点引发各地「蚂蚁人」关注，此外5位男「缪思」和参赛者也被网友极速起底，当中来自香港的余巧琳（Jan）更有「MZ世代的最爱」之称，有望代表香港冲出国际！在第一集中，香港代表Jan不负众望，以其亲切笑容和清新形象迅速成为节目焦点！现年29岁的她毕业于THEi高等教育科技学院，主修厨艺及管理；她在大学时期便创立个人品牌，至今拥有长达11年的甜品制作经验，过去不但曾与香港丽晶酒店合作，也多次参与大大小小的快闪店项目。

Jan毕业后创立三个品牌月销800件

现时Jan是三个品牌的主理人，每月甜点热销达800件，业务遍及多个城市，被誉为「MZ世代的最爱」！谈到首度登上竞技真人骚，她希望透过《Bite Me Sweet》与来自不同国家的甜品师交流创作理念，同时跳出香港、挑战自我，在更大平台上展示个人作品。

五位男「缪思」全被起底

除了几位参赛者，节目中5位男缪思同样引发热话，他们在多名候选人中脱颖而出！

成升河：2000年出生，新生代演员，曾出演《Player 2》等剧集；自认像「甜品费南雪一样」会根据食材有所变化，擅于与人相处，节目中「年轻担当」。

李世温：1995年出生，透过Mnet选秀节目《Produce 101》第二季和 《MIXNINE》打开知名度，现正专注演员事业，曾参演多部网络剧及短剧，是不可忽视的演艺新星之一。

裴民基：1993年出生，知名模特儿，面试时以现代舞展现个人魅力和跨界才能；虽然外表充满个性，但他自认外冷内热：「我看起来强硬有冷漠，但我的内心既温柔又体贴。」

车柱完：1999年生，原为足球运动员，后转型模特儿及演员，凭《恋爱至上主义区域》在亚洲迅速窜红，以「没有修饰的魅力」打动制作团队而被选上。

任成均：1996年生，近年参演Wave原创系列《第四次爱情革命》及电影《野党》等作品；透过网上申请应征「谬思」，最终成为最后一位追加入围者。

