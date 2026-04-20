GD宣布BIGBANG 20周年巡唱8月展开 i-dle北美10站演出全数煞停

韩国天团BIGBANG继上周初登Coachella音乐节舞台后，昨日（19日）再于该音乐节上进行第二周表演。G-Dragon（GD）、太阳和大声均换上新look登台，GD换上一身红白色军装外套配牛仔裤，太阳则以网状大U背心展现雄厚胸肌，大声则以皮褛牛仔裤rock look示人。三人登场即以《BANG BANG BANG》、《Fantastic Baby》、《Sober》等经典劲歌炒热现场气氛。而本周歌单与上周大致相同，仅将《Bad Boy》替换为《Bae Bae》，整体表现依然充满活力和感染力。

BIGBANG 5月出新歌？

在演唱最后一首歌曲《Still Life》时，GD在原本属T.O.P的饶舌段落中再度向天空致意，象征与前队友感情不变。三人随后向全球V.I.P（BIGBANG粉丝名称）致谢，GD更惊喜宣布「BIGBANG 20周年巡回演唱会将于今年8月展开」，此语一出立刻引爆粉丝热议。在Coachella音乐节过后，三人将全情投入筹备20周年巡唱，有粉丝估计他们将于5月推出新歌。

i-dle重新调整北中美行程

而韩国女团i-dle亦已于2月展开她们的2026世界巡回演唱会，原定在亚洲巡回过后，将于8月展开北美站演出。但今日（20日）其所属公司Cube娱乐突然宣布她们于北美举行的10场演唱会将全数喊停，包括︰加拿大汉密尔顿和奥克兰，美国纽瓦克、费城、亚特兰大、奥兰多、圣安东尼奥、洛杉矶和西雅图，以及墨西哥墨西哥城。Cube娱乐解释指：「在综合考量全球活动方向、当地日程及基础设施条件后，决定重新调整北中美行程。」

i-dle取消演出因为呢个原因？

虽然官方未提及取消演出的确实原因，但不少网民分析，近期燃油附加费剧烈上涨，对于人强马壮的巡演团队来说，机票成本已经相当惊人。加上大型音乐活动中猖獗的「白金票价」（Platinum ticket pricing）制度，以及转售平台上黄牛票价居高不下，显著影响了歌迷的购票能力，令他们不得不喊停。不过i-dle仍会照原定计划于7月发行新专辑，并将于7月31日为芝加哥Lollapalooza音乐节舞演出。