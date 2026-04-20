谢君豪AK舞台剧加开最后9场 首轮20场火速售罄 $480门票特设小惊喜适合收藏留念

由谢君豪、葛民辉、韦罗莎、江𤒹生 (AK) 等实力与人气兼备演员主演的舞台剧《The Magic Hour 魔幻时刻》舞台剧《The Magic Hour 魔幻时刻》，将于2026年6月5日起于香港演艺学院歌剧院隆重上演。

《The Magic Hour 魔幻时刻》未演先热，首轮20场演出门票甫推出即于当日火速一扫而空，反应相当炽热，足证作品叫座力惊人。因应观众殷切需求，主办单位现已决定 加开9场演出，让更多观众有机会入场，亲身感受这个星级阵容炮制的爆笑舞台。

$480门票设小惊喜

而今次最令人眼前一亮的，正是$480门票 已可欣赏这个粒粒巨星同台的精彩组合。以如此票价，便可一次过看到影帝级演技、舞台奖项级演员，以及人气艺人同场碰撞，无论从卡士、娱乐性还是观赏值而言，都可说是性价比极高，亦令《The Magic Hour 魔幻时刻》成为今年必看推介。

舞台剧获日本富士电视台报道

除了票价吸引之外，据悉$480门票更特设小惊喜，为整个入场体验增添额外期待。虽然主办单位尚未正式公开细节，但消息指该安排别具心思，亦特别适合作收藏纪念。对喜爱保留演出回忆、珍藏节目纪念品的观众而言，相信会是一份值得留意的安排。除了本地剧迷高度关注外，《The Magic Hour 魔幻时刻》香港版更已获日本富士电视台报道，成为今次制作另一亮点，更足见这次改编不但具备娱乐话题性，更在亚洲文化改编层面上别具代表性。

演出及售票资讯

舞台剧《The Magic Hour 魔幻时刻》

演出日期：2026年6月5至28日

演出场地： 香港演艺学院歌剧院

公开售票日期： 2026年4月1日（星期三）上午11时

售票平台： Cityline

票价（港币）： VIP $1,280｜A $1,080｜B $880｜C $680｜D $480

