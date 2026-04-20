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G.E.M.邓紫棋自揭患地中海贫血症 佩服自己撑足153场巡唱

影视圈
更新时间：20:44 2026-04-20 HKT
发布时间：20:44 2026-04-20 HKT

「宇宙巨肺」邓紫棋（G.E.M.）近日刚完成台北四场《G.E.M.邓紫棋I AM GLORIA世界巡回演唱会2.0》后，日前，特意抽空开直播与网民互动，不料闲谈间意外揭露身体隐藏疾病，她透露母亲突然告知，原来她患有地中海贫血，并直言佩服自己能够撑过153场巡唱。

邓紫棋身体不胜负荷？

邓紫棋在直播中坦言自己一直蒙在鼓里：「我妈突然告诉我，原来我有地中海贫血，我都不知道！」她得知后相当惊讶，并回望153场的巡回演出，她不禁苦笑：「哗！我地中海贫血，然后我做这个巡演做了153场，我累不是很正常吗？我挺佩服我自己！」并直言很多时候在舞台上根本是「靠意志力硬顶住」。而面对粉丝关心未来动向，她仅表示并非不想唱，而是要看身体能否负荷，并指：「要身体吃得消。」

邓紫棋收歌迷祝福

其实，邓紫棋并非首次公开身体状况，早年她已透露左边颚骨天生萎缩，导致牙齿咬合不全，发声时偶有细微漏风感，而这特征未损其嗓音魅力，反倒被歌迷视作标志性的的唱腔；不过，如今再传出地中海贫血消息，大批歌迷涌入留言区纷纷叮嘱偶像务必以健康为重。

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