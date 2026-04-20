戴祖仪自认「麻甩」阳气盛 后知后觉冇灵异感应 施焯日获赞演少年犯出色 师傅点评：能量不稳要谦虚

戴祖仪到将军澳电视城为施焯日与火火主持的节目《师傅点算》担任嘉宾，问到可有问题请教师傅？戴祖仪指自己较随遇而安，听到好的指示便会相信，最近生活过得很感恩和满足，暂时没遇到大问题。问找出单身多年原因？她称自己都清楚，相信是心头高所致，算是知道大概原因，施焯日笑言师傅对戴祖仪的点评有很多，戴祖仪即表示好奇。

戴祖仪自认阳气盛冇灵感

谈到节目也有灵异环节，戴祖仪称自己没有这方面体质，很多时候都是后知后觉，「之前到内地工作，因为我辈份细所以坐在副驾位置，突然后面两位前辈大叫，事后好奇问他们，才说他们以为有撞到人。」戴祖仪自觉阳气太盛，或因个性太麻甩而没有灵感。

施焯日被指能量不稳要谦虚

至于施焯日近日在《正义女神》演少年犯表现获大赞，戴祖仪也赞做得好，日前为钟澍佳庆生，对方也指施焯日是好演员。施焯日闻言感开心，问师傅可有指点？他指：「师傅说我能量不是很稳定，最好是谦虚些。（有因为《正》而多了工作？）多了很多关注和赞赏，希望接下来的工作，都可以做得好给大家看。」他称师傅也指最近运势好，戴祖仪也自觉有运行，最近剧集和综艺都有露面，「不过都代表清光了存货，只剩《飞常日志2》，接下来也会拍剧。」