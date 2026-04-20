蔡洁陈滢孖住开骚 不怕Lonely 慢热女孩 & 活泼开心果 一拍即合｜名人杂志

说到蔡洁和陈滢，大家可能只会想到「TVB女艺人」、「上位花旦」、「宅男女神」之类；但你未必会想到「能歌善舞」、「人靓歌甜」、「演而优则唱」这类型的描述，因为在普罗大众的印象中，她们就是演员。不过二人即将杀入濠江开骚，举行限定现场演出《Pillow Talk》。她们一个自封歌唱担当，一个声称要练rap、要大演跳唱，让观众见识到她们在美貌和演技以外的魅力！撰文：李文伟 摄影：罗安强

蔡洁和陈滢这次开骚会以新鲜形象及才艺面对观众，让大家欣赏她们另一面的魅力。

蔡洁与陈滢将于4月25日在澳门举行限定现场演出《Pillow Talk》，身为演员的二人，首次以售票形式为粉丝们带来歌舞表演，陈滢笑言收到公司安排时感到很抗拒：「大家认识我们都是演员，坦白讲听到这个项目的时候，我是抗拒的，心想『不要搞我啦』，经过开会后我才答应，觉得可以试试。」陈滢指初期只知道会是一项合作演出，公司研究过不同版本，最后得知合作者是蔡洁就令她非常安心。

筹备过程超开心

至于蔡洁收到消息时，已知道将与陈滢合作，随即一起拍摄海报及到卡啦OK唱歌拣歌，一切过程非常之开心，更令二人带着期待去准备。虽然蔡洁早年曾参加过歌唱比赛，但毕竟不是经常上台演唱的唱家班，问她可有抗拒唱歌演出？她笑言没有：「之前做过陈山聪演唱会嘉宾，而且我觉得这个组合很新鲜，如果是一个人去开骚，我都会觉得孤单无助，要如何去完成两个小时多的演出，我觉得我们二人性格是互补，所以这个演出很值得一试。」

性格互补 彼此欣赏

在过往的剧集合作中，蔡洁与陈滢直接对戏的不算多，但身为同门的二人一直期待更多合作。陈滢指蔡洁一如她给外界的形象，是非常sweet的女生，至于蔡洁一直很喜欢与陈滢接触，过往一起到外地工作，有陈滢在的场合都非常开心，是大家的开心果，「她永远都好像晴天一样，好似没有事可以令她烦恼；而我则是会想好多、比较慢热的人，所以有她在演出就不怕冷场，而一些我习惯会忽略的事、她亦会发现并提点大家。」

大唱参赛时未唱曲目

今次开骚主打唱歌演出，问二人有何构思？蔡洁爆陈滢的歌单令人喜出望外，很有信心令观众满足，不是普通的粉丝聚会，期望向大家展现意料之外的一面。至于蔡洁自己的歌单？她淡定回答：「我的歌单有少少私心，因为早年我参加过《新秀》，有些歌是当年参加比赛，大家都会选择比较有难度的歌出战，但我没有晋身到最后几轮，有些歌当时拣了未有机会唱，一直都好想在大家面前唱。」

独特形式粉丝见面会

陈滢指已听过蔡洁选唱的歌，希望大家能拭目以待。谈到蔡洁指她的歌单有惊喜，陈滢即表示第一次开骚，也想令粉丝们有惊喜和开心度过一晚，「我对演出都很有信心，因为整个流程都好舒服、亦会和大家玩游戏及互动，没想过可以和朋友一起做这种形式的粉丝见面会。」蔡洁亦感叹这个机会很难得，笑言第一次的粉丝见面会令她难忘，「记得早几年前，当时是庆祝出道十周年，结果有20、30人左右到场，因为十周年亦值得纪念，所以我都想与粉丝分享一下，然后找到场地举行了一场小型派对，唱唱歌也和大家好好倾偈。」

誓落力演出回馈粉丝

首次以售票表演方式举行见面会，陈滢对与粉丝见面的机会反思很多，「其实大家可以很容易地接触到我们，例如去书展、或者各种宣传活动，他们都可以很自主地选择来支持。今次以售票形式，除了主办单位对我们有信心，我们二人都很努力地想跟大家讲，平时都会不舍得大家使钱，但如果大家选择入场支持我们，那就不是一般的支持，所以演出一定要做到包罗万有，我们准备了好多、好想令入场的大家知道支持我们是值得的，希望可以回馈到粉丝。」

甜美跳唱Vs舒适献歌

二人透露在挑选歌单时找到共鸣，亦同时掌握到自己想展现的方式，被指是「甜美系歌手」的陈滢更有意在舞台上挑战rap以及跳唱。至于蔡洁则是喜欢在卡啦OK挑战自己的人，笑言因平常登台都没机会唱，「不过我都要想方法练歌，因为我在家唱歌，我的猫猫会咬我阻止我，所以平常我都是到停车场在车上唱歌，哈哈！」

提到舞台战衣，蔡洁表示会以舒适为主，才能好好享受唱歌的过程，问到台庆的性感战衣不舒服吗？她直言是不舒服，每次穿着都要想尽方法，既要防走光，又要keep fit以最佳状态示人。每次穿着前都不可以吃东西惊会凸腩，令她又冻又饿。所以自封「舒服系歌手」的她这次会以最舒适的穿着上台，不着重舞台感。

陈滢今次不断勤练rap及跳唱，届时会为大家施尽浑身解数。

谈到蔡洁指她的歌单有惊喜，陈滢即表示第一次开骚，也想令粉丝们有惊喜和开心度过一晚。

陈滢在《卧底娇娃》中扮女团成员，故此练舞练得多，算是打了个底。

好友JW亦同属唱家班，陈滢当然亦会找她求教唱歌秘诀。

拍住上会更稳健

谈到可有合唱的机会？陈滢直言有，更希望加长合唱的时段，笑言有蔡洁在身边会稳健很多，现在想到一个人在台上便有点怯，不过因为年初已定下挑战自己的目标，想做往常没做过的事，所以她最后也接受了这次演出的挑战。

而蔡洁则表示会请尽家人朋友来见证自己的演出，「因为这个演出是很值得与身边人分享的事，因为身边人最了解我的经历，好想俾身边的大家睇到我比以前进步很多。」

蔡洁化妆：Chloe Yu 发型：Terrence Chan 服饰：Snidel

场地：＠blackroomhk