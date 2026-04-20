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沈殷怡徐㴓乔组限定女团 百日学跳舞唱歌：70岁睇返都会自豪 爆ERROR保锜台下撑场打气

影视圈
更新时间：19:48 2026-04-20 HKT
发布时间：19:48 2026-04-20 HKT

沈殷怡（Shirley）与徐㴓乔(Asha)今日出席ViuTV真人秀节目《百日女团》（PAWS to Go） 记者会。活动上，两人以「女团Pose」大玩默契游戏，又展出由两人亲手制作的心意卡，将给予挑战成功胜出的幸运粉丝。她停花了三个月时间组成限定女团，Asha表示：「一生人一次，已觉得好圆满，即使70岁睇返都会好proud of 自己。」Shirley直言做女团唔容易，事前有好多准备功夫：「要100日内学识跳舞、唱歌、舞台技巧，对我哋嚟讲是很艰辛，但对于我哋嚟讲，系一个迫自己快速成长嘅过程。」她亦感谢从来没有在别人面前公开唱歌的Asha，肯陪自己去这个节目，去追梦，要给对方大力掌声，是一个很难忘的回忆。Aska笑言当时与Shirley一起吃饭，指被对方灌醉才应承表这节目，但事后亦没有后悔，而Shirley亦大赞拍档Asha已突破对唱歌的恐惧。

沈殷怡成功减掉10磅 

谈到过程中最难的是甚么？Asha说：「除咗keep fit，我觉得最困难系喺咁紧密嘅时间要处理好多嘢，我觉得系精神上嘅磨练。」看上去清淡不少的Shirley，笑言拍摄这节目可鞭策自己，成功减掉了10磅。问到否继续keep住跳舞唱歌？她们直言拍摄后未有继续，但表示若节目出街反应好，可能再搞快闪活动，到时有机会重拾歌舞表演。问到两人节目中有否性感演出？她们表示甚么风格也有，但称不上性感，最紧要靓。

保锜FatBoy现身撑场

Shirley和Asha透露节目中会跟不同女团交流，又谓请来不同领域的导师「调教」，提到有否找男团/女团好友提供意见？两人开心地表示指ERROR成员保锜前辈也有去支援她们的showcase的演出，并在台下为他们应援打气。活动期间，保锜与FatBoy亦路经门外，并探头入内「八卦」，两人笑言是跟司仪Brian（陈安立）打招呼！
 

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