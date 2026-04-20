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金像奖2026｜舒淇转型执导相隔29年再夺金像奖 同冯德伦甜蜜晒奖座放闪

影视圈
更新时间：19:46 2026-04-20 HKT
发布时间：19:46 2026-04-20 HKT

刚踏入50岁的舒淇，昨晚（19日）于《第44届香港电影金像奖》凭借首部自编自导的作品《女孩》获颁「新晋导演」殊荣，距离她上次获金像奖奖项已是事隔廿多年，舒淇由幕前成功跨足幕后，成就备受肯定。

舒淇分享花絮照片

颁奖礼上，舒淇以全黑造型上阵，并在如雷掌声中登上颁奖台，她笑称自己胜在拥有30多年从影经验，年纪不小，幽默自嘲是「最老的新导演」。今日（20日）舒淇在社交网分享多张幕后花絮照，除了有与《女孩》团队开香槟、切蛋糕庆功的照片，更公开与老公冯德伦的甜蜜合照。相中，见冯德伦手捧舒淇刚到手的金像奖座，两人展露灿烂笑容，恩爱之情尽在不言中，舒淇简单写道：「起飞！Have a great day！」字里行间难掩兴奋。

舒淇能演能导

舒淇在演艺界打滚逾30年，影后地位被受肯定。她凭借《色情男女》在1997年接连勇夺「最佳新演员」与「最佳女配角」两项大奖；两年后，再以《洪兴十三妹》第二度拿下「最佳女配角」殊荣，如今她放下演员身段，尝试主导创作，首部影片即获肯定，意义不凡。

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