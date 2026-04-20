刘德华孖姜涛探望麦当劳叔叔之家 传递半世纪社区关怀 ：将爱心一直延续下去

扎根香港超过50年，香港麦当劳一直「麦麦」关怀社区，历年推出众多慈善筹款活动。继早前破天荒联乘刘德华及姜涛世纪合作，推出慈善歌曲《没有翅膀的天使》经典复刻版MV外，又成功邀得两位巨星一起惊喜现身于4月18日举行的「麦当劳儿童爱心马拉松2026」。为了令正在入住香港麦当劳叔叔之家的病童感受到爱与关怀，麦当劳日前更安排刘德华及姜涛一同亲身探访香港麦当劳叔叔之家，与正在入住的病童家庭大玩游戏及做手工，希望为他们送上温暖和欢乐。

二人向入住病童家庭送上真诚问候

向来充满爱心的「香港麦当劳叔叔之家星级监护人」刘德华及「香港麦当劳叔叔之家慈善大使」姜涛一同到访香港麦当劳叔叔之家观塘家舍进行探访，向正在入住的病童家庭送上真诚问候。同时，早前参与《没有翅膀的天使》经典复刻版 MV 拍摄的康复儿童亦有到场参与，以实际行动实践「小朋友帮助小朋友」精神。

刘德华姜涛家舍内与病童玩乐做手工

探访期间，刘德华及姜涛与一众小朋友大玩游戏、做手工，气氛温馨热闹，很快便与小朋友们打成一片。二人更化身成一班小朋友的「同学仔」，与他们齐心合力贴上雀仔图案，拼凑别具意义的巨型艺术作品，象征关爱与希望的延续，为香港麦当劳叔叔之家成立30周年留下难忘回忆。

刘德华感受陪伴与关爱力量

香港麦当劳叔叔之家星级监护人刘德华表示：「我很高兴见到咁多朋友喜爱《没有翅膀的天使》经典复刻版 MV。今天亦是我第一次到访香港麦当劳叔叔之家观塘家舍，过往曾到访沙田家舍，而这个全新的『家』同样勾起了我许多珍贵的回忆。每一次接触病童及其家人，都深深提醒我，陪伴与关爱其实拥有很大的力量。我希望大家都能透过我们的音乐与实际行动，感受到这份温暖，将爱心一直延续下去，陪伴更多有需要的家庭。」

姜涛鼓励社会关注有需要的人

香港麦当劳叔叔之家慈善大使姜涛表示：「今年是我连续第四年担任慈善大使，好荣幸今年仲有机会同刘德华一起进行探访，为病童家庭送上欢乐。每年走到这个时刻，对我而言都是一个十分珍贵的提醒，让我放慢步伐，再次感受与珍惜身边的一切。我希望能够透过今年一连串的活动，与大家分享关爱的力量，鼓励社会大众关注有需要的人士。这对我来说是一份十分有意义，亦值得继续坚持下去的使命。」