金像奖2026｜64岁杜德伟一击即中勇夺男配奖 从未想过以演员身份获奖：这阶段意义非凡

金像奖2026／杜德伟／最佳男配角／风林火山丨在2026年4月19日晚举行的第44届香港电影金像奖颁奖典礼上，由入行41年的杜德伟（Alex To）凭电影《风林火山》饰演金城武哥哥「李文狄」一角，击败《UFO离奇命案》陈湛文、《水饺皇后》袁富华、《再见UFO》黄又南及《拼命三郎》林家熙夺得升呢「金像男配角」，今次是继《香港电影导演会年度大奖》后，再度成为「最佳男配角」。

杜德伟从未想过能以演员身份获奖

杜德伟在《风林火山》饰演的「李文狄」长期潜逃海外，深陷毒瘾的叛逆毒贩，一出场那种乖张狂妄的气场瞬间吸引了观众的眼球，杜德伟与弟弟金城武在集团因同理念而产生的爱恨角力，更是全片的亮点之一。成为双料男配角的杜德伟，今日（19日）在IG撰长文，再一次回味得奖感受，他坦言：「从未想过自己会成为演员，更没想过有朝一日能以演员身份获奖。」

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杜德伟回想演艺之路觉得非常幸运

杜德伟在1985年成为新秀冠军后，以歌手、音乐人身份入，对于今次得奖，他在IG贴上多场与《风林火山》和《再见UFO》团队相片并说：「回想起来，我觉得自己非常幸运。出道之时，正值香港演艺圈的黄金十年，因此即使身为歌手，入行第一年就当上了男主角——当时的合作的女主角是叶童与钟楚红，导演是陈安琪，作品为《爱情谜语》。那段日子，我手头上同时有三、四个剧本。这星期饰演一个从乡兜踎小警察，过几天又在另一部戏里变成一个富二代学生，中间还跑去演一个年轻时装设计师的角色。就这样，穿梭于截然不同的角色之间。我深信演戏需要天分，但后天的磨练更为关键。在那些日子里，我与所有合作的电影伙伴一起熬过无数为求拍好一部电影而必须承受的苦头，正因如此，我的演艺生涯留下了更多难忘的故事，也结识了许多电影圈的朋友。」

杜德伟人生谷底遇上了太太李晓冰

不过因为命运自有安排，杜德伟离开了香港，前往台湾展开音乐之旅，2002年杜德伟更因藏毒事件令事件走下坡，幸好在人生谷底遇上了太太李晓冰，在李晓冰支持下积极发展事业，不单身体条件依旧保持完美，能跳能唱保时绝佳状态，丝毫看不出岁月痕迹，杜德伟的事业终于重上轨道。杜德伟还说：「当《风林火山》的导演麦浚龙（Juno）先生邀请我演出『李文狄』这个角色时，距离我上一部港产片已经将近二十年。如今能凭借这个角色获奖，我要衷心感谢Juno对我的赏识与信任，交给我这么一个独特且充满挑战的角色。」此外，我想感谢一位我极度敬重的演艺界前辈——吴孟达先生。2005年，我有幸与他共事，两个多月的朝夕相处，达哥的工作态度与专业精神深深启发了我，让我明白何谓称职的演员。自此之后，每接到一个新剧本，我都会以更认真的态度、更立体的角度去揣摩角色。如果达哥还在人世，他一定是我获奖后第一个想分享喜悦的前辈。」最后杜德伟说：「能在人生六十四岁的阶段获得这个奖项，对我来说，意义非凡。」

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