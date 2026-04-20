莫家淦潘梓峰投资七位数开匹克球场 爆姜涛肥仔谭咏麟曾到访 黄日华唔投资怕陀衰家

莫家淦与潘梓峰在观塘开设的匹克球场地正式开张，获前辈黄日华、叶泓声、黄建东等到场祝贺。莫家淦、潘梓峰与黄日华受访，两位老板透露场地已试业多月，由4位拍档投资7位数，12月起便接到生意，第一个月便获正数营业额，令他们大有信心，不过回本未有想过太快，始终最大支出属于租金。莫家淦透露场地可以24小时供大家使用，也有自助式及包场等安排，因此吸引到很多艺人朋友到场。

三台艺人来打波运动无分国界

因早前姜涛、梁业（肥仔）、陈庭欣以及谭咏麟也曾在此地打波，潘梓峰笑言：「很多人问会不会打波遇到姜涛？我也不知道，的确很多人打来问，是不是姜涛曾在过里打波，我都不知道怎么答，的确他有来过一次打波，也有人说幻想自己在这里与校长打波。（请姜涛帮手撑场？）随心，随时欢迎他来玩。」又笑言三台都有艺人来打波，是一个很好的社交场地，运动无分国界。

莫家淦赞黄日华有天份

至于黄日华早前也来体验过，全力支持两位后辈，笑言靠他们指导球技，莫家淦赞黄日华有天份有资质，最重要是有体能，只要教他规则便可以，上场亦非常有型。黄日华表示会带朋友来支持，身体力行推广，也赞两位老板有眼光，问加入投资？黄日华笑言：「不好了，我会陀衰家、搭沉船！」他表示没兴趣投资，较喜欢安稳的生活。问到想开分店？莫家淦直言有，因收入令大家都有信心，坦言这项运动很受欢迎，感受到需求量巨大，但适合做球场的场地不多，今次锁定交通方便的地区以及OL群众，但这项运动小朋友长者都适合，令他们更有信心投资。