洪天明揭洪金宝手术后暴瘦：大肠三次放好菌最重要健康 刘沛蘅忆爱犬与嫲嫲接连离世：心痛到裂开

洪天明与刘沛蘅（Hillary）今天以主持身份到元朗为HOYTV拍摄节目《嫲嫲饭饭》，天明指嫲嫲虽然离世很久，但她以前煮嘢食也非常美味，而爸爸洪金宝也很叻煮嘢。提到爸爸身形明显瘦了一大圈，洪天明解释他做了一个手术，将好菌放在大肠内：「做咗三次，做嘅时候唔食得嘢，所以一定瘦，但系对佢健康，年纪大肥胖嘅人比较多问题出现，所以我哋想揾最好最适合嘅俾佢试。」

洪天明两子有意入行

天明太太周家蔚今日在社交网站中贴了一张小时候跟昨晚夺得「影帝」梁家辉的合照，他指太太应该是很开心，自己也很希望香港影视方面可以多点工作，因为近几年比较低迷，自己也有兴趣在香港拍摄，但可惜没有太多工作，而现在也想在内地试拍短剧，希望可以做真正有内容的故事，问到两个儿子是否有兴趣拍剧？他即表示有，因两人去年底参加了洪家班的武术和电影教学班，参加完后两日都表示很想做戏，虽然有跟他们说过拍戏很辛苦，但也认为要先让两人试试看。

刘沛蘅谈面对生离死别

Hillary因是被嫲嫲凑大，故两人的关系很亲密，但嫲嫲在去年过身，所以拍前也很担心自己的情绪被触动搞到每集都喊，对于其15岁爱犬Choco早前「毕业」，Hillary坦言虽然事前已有不停让自己有心理准备要去面对生老病死，但当刻也会崩溃：「佢走咗之后，我一路都系封闭自己，我觉得都好嘅，将啲唔开心喊晒出嚟，而屋企人都不停安慰我，我都有啲释怀，因为佢成个狗生我都尽我能力比幸福佢，见佢好安详咁走，都系唔开心嘅事入面嘅一件开心事。」提到旧爱洪卓立的爱犬肥膏早前也离世，她坦言自己当刻也有在身边，因当时两人是一起共同照顾小狗，也当肥膏是亲生仔般，又指自己这两三年一直面对生离死别，每次遇到这些事情个心都痛到要裂开一样，但认为人生就是要不断去学习，也会提醒自己更加珍惜身边人和事。对于洪卓立早前因演唱会取消，不过主办方却因退款事情引发风波，Hillary就表示唔了解，不便评论。