山本彩香港首开个唱贺出道10周年 许下宏愿完成日本47都道府县巡演

出身自女团NMB48的日本创作歌手山本彩今年迎来出道10周年，昨日在东九文化中心举行首次香港个唱，与乐迷共度这个重要里程碑。演唱会前，山本彩接受本报访问，提到10年来的点滴，坦言感触很深，同时希望未来10年不受年龄限制，继续活出新面貌。

山本彩武道馆骚圆梦

山本彩趁33岁生日当日、即7月14日首度在武道馆举行大型演唱会，是她一直以来的重大目标，如今终于达成，心情既兴奋又焦虑。她坦言：「已经没甚么时间了，所以开始有点焦虑，但一直准备的时候也很期待，这一刻我认为一定要调理好自己的身体，当日一定不可以生病。」她现在就有做一些训练来管理健康，包括每日进行深蹲、卧推及跳绳等基本训练来备战。回顾这10年，山本彩选择以自己创作的《一轮草》代表当下心境，她解释这首歌以「不忘初心、勇于踏出第一步」为主题，10周年对她而言并非终点，而是人生第2章的序幕，与当初写下这首歌时的心情不谋而合。她亦勉励自己，绝不以年龄作借口，每个阶段都要更新自己，活出全新面貌。

山本彩展望未来10年

展望未来10年，山本彩定下多个目标，包括完成日本全国47都道府县巡回演出，以及前往从未踏足的国家开演唱会，与世界各地的歌迷直接交流。她亦表示，虽以音乐创作为主轴，但对多栖艺人甚为欣赏，若将来有机会，不排除挑战其他领域。

山本彩钟情甜食

至于再度访港，距上次已相隔9年，山本彩笑言感觉时间飞逝，「当一落机后，在机场即重拾那种感觉，回忆即时回来，很怀念。」她对港迷的热情深表感动，每次接机时收到他们的鲜花、信件与礼物。​​她又透露今次想去海洋公园玩，亦想食炸馒头配炼奶，因为很喜欢甜食。