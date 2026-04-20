金像奖2026丨内地男星大鹏晒半咸半淡广东话获网民力撑有诚意 深受香港文化影响最爱看周润发的电影

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖于昨晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大剧院完满落幕。68岁的梁家辉凭《捕风追影》第五度成为影帝，廖子妤则凭《像我这样的爱情》首夺影后，麦浚龙执导的《风林火山》横扫8项技术大奖成为大赢家。除了宣布得奖名单的一刻成焦点外，颁奖嘉宾同样有令人回味的情景。「大鹏」董成鹏与林家栋负责颁发「最佳女主角」，大鹏一口半喊半淡的广东话成为亮点。

大鹏以广东话分别向观众和林家栋打招呼

大鹏以广东话分别向观众和林家栋打招呼，林家栋笑称很难听到大鹏讲广东话并鼓励他一直说下去，大鹏半咸半淡地说：「好开心再次来到坚丈（金像）奖，因为上一次，我是提名最夹（佳）男主角，但系没得讲（奖），所以没得讲。但系我都有准备破（攞）奖感言，所以我决定留到下一次，真的可以实至名归的时候再讲。」大鹏即场向林家栋如果成功称帝。

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大鹏广东话出奇地被网民力赞

林家栋在2016年《第36届香港电影金像奖》凭电影《树大招风》以大热姿态夺得最佳男主角，他坦言当时很幸运，拍了一个真人真事的电影，在原型人物的协助下令大家容易投入度。大鹏笑说：「子怡、 马丽，真人真事电影。恭喜二位。获奖概率上来了，比两分钟以前概率要大。」不过二人最后不敌廖子妤而落败。虽然大鹏的广东话实在太难明，最后转用普通话交谈，但有网民留言：「大鹏导演都努力讲广东话，respect !」接着再有人说：「长安的荔枝可以见到佢嘅才华～大鹏系内地演员来讲算几好。」、「《第八个嫌疑犯》佢同家栋一起演的好好。」、「佢之前拍戏就有学广东话，真心支持。」、「《第八个嫌疑人》唔止几句喇，仲讲得极有说服力」、「记得佢嚟亲都好尊重本地。」

大鹏曾凭电影《第八个嫌疑人》获提名男主角

大鹏在2025年凭电影《第八个嫌疑人》获提名男主角，大鹏曾表示自己热爱港产电影，深受香港流行文化的影响，小时候每个周末一早就去逛卖录音带和出租录影带的店舖，最爱看周润发的电影。2004年开始主持生涯，曾在2007年创办目《大鹏嘚吧嘚》，其后曾执导拍过《屌丝男士》和《煎饼侠》，《煎饼侠》在内地票房超过十亿人民币，并为他赢得了上海国际电影节电影频道传媒大奖最佳新人男演员及最佳新人导演奖。大鹏在2014年曾主演的贺岁喜剧电影《六福喜事》，饰演「黛黛」熊黛林的哥哥「芭比」。大鹏深受Beyond音乐影响，2000年组建「及格乐队」和「天空乐队」，任结他手和主唱。

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