金像奖2026｜黄淑蔓赢最佳歌曲朱柏康爆喊又爆粗？神秘「父女」关系曝光 曾被非礼陷小三风波

第44届香港电影金像奖颁奖典礼于昨晚（4月19日）圆满落幕，现场星光熠熠，话题不断。年仅24岁的歌手黄淑蔓（Feanna）凭借电影《再见UFO》的主题曲《华富一号》勇夺「最佳原创电影歌曲」，然而，全晚最令人意想不到的「彩蛋」，却发生在台下的上届最佳男配角朱柏康身上。

朱柏康爆喊变黄淑蔓「爸爸」？

当黄淑蔓在台上发表得奖感言，并多谢亲临现场支持的爸爸时，导播镜头却意外地切换到台下的朱柏康。画面中，只见朱柏康哭成泪人，激动地抹去脸上的泪水，场面与黄淑蔓的致谢词完美「配合」，令不少网民爆笑指「原来朱柏康系黄淑蔓老窦！」

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朱柏康爆喊又爆粗极搞笑

更令人捧腹的是，真情流露的朱柏康发现镜头正对著自己，竟激动得爆粗说：「走X开！唔好影我！」这一幕爆笑场面瞬间成为全晚焦点，场面既尴尬又极度爆笑，连台上的黄淑蔓也忍俊不禁。

朱柏康解构爆喊真相

事后，朱柏康解释了爆喊的真正原因。原来，他与《华富一号》的作曲、编曲及监制崔展鸿是相识超过二十年的挚友。他在后台受访时表示：「崔展鸿是我认识了二十几年的好兄弟，我们一起经历了太多，无论是事业上还是私人上的事，所以见到他攞奖，我真的很感动。」他笑言，没想到自己喊的丑态再次被镜头捕捉，但这份为兄弟骄傲的真挚情感，也让网民大赞他是难得的「性情中人」。

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黄淑蔓第二次赢最佳歌曲

凭借《华富一号》再度夺奖，黄淑蔓的人气急速攀升。今年24岁的「寰亚𡥧女」黄淑蔓，在2015年出道，凭电影《哪一天我们会飞》主题曲《差一点我们会飞》，于2016年赢得金像奖「最佳原创电影歌曲」，并成为历来最年轻14岁之龄夺得叱咤乐坛流行榜颁奖典礼「叱咤乐坛生力军」，23年就跟谭旻萱和连家颖组成女团《Me&》出道。

黄淑蔓人气急升曾是非缠身

但人红是非多，回顾过去，她也曾是新闻焦点。去年10月，她就曾在网上透露，于尖沙咀街头被一名陌生男子故意碰撞膊头及大髀，当时她虽然衣著保守，但仍感到被侵犯，更因途人冷漠而感到无助。在此之前，网上曾爆出「W姓大胸女歌手做小三」的传闻，矛头一度直指黄淑蔓，对此，她其后在社交媒体上发文，以一句「唔系我，大家唔使估」直接否认传闻。

