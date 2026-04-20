金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖于昨晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大剧院完满落幕。今届颁奖礼发生了不少插曲，MIRROR其中三位成员姜涛与正、副队长杨乐文（Lokman）和江𤒹生（AK）负责颁发「视觉效果」，江𤒹生出场时大会旁述竟然将江𤒹（音：业）生读错成江𤒹（音：毕）生，瞬间令气氛变得超级尴尬，不少网民留言炮轰大会不专业。

金像奖报幕VO的原来是资深DJ陈永业

队长杨乐文将被人读错名的江𤒹生做「AK先生」化解了尴尬，有网民赞他转数非常快：「仲唔会得罪报幕嘅VO前辈。」亦有人说：「条友可摸以唔好咁唔专业，读错完江爗生，贾晓晨又读错咗做梁雍婷，痴Ｘ线！」、「其实唔洗睇搞都知点读啦，人地出咗道咁多年都仲未知人叫乜名，真系好离谱。」、「颁奖嘉宾嘅名都读错，即系无做功课。」、「我听到都吓咗一声。」这个报幕VO的原来是资深DJ陈永业。

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陈永业称在状态不佳情况下遇上少少沙石

陈永业昨晚在IG贴上一张在前台打卡的相片并说：「第44届香港电影金像奖圆满结束，恭喜所有得奖者。在自己状态不佳情况下，遇上少少沙石，幸好总算顺利完成。」陈永业在留言只字不提读错名件，令网民再度不满，有人说：「已经讲咗成晚话觉得今次件事比人感觉唔系好专业同求其。然后其中一位引起咗个讨论嘅师兄（即系负责VO𠮶位陈永业先生）只系觉得自己嘅错误系『状态唔好，有少少沙石』。 都唔好怪啲人觉得今次个团队真系唔专业喇其实。」、「佢冇讲『唔理想』已经好畀面㗎喇。」、「摆明系hea，以为自己经验丰富，事前唔准备。」、「虽然呢条友唔系红DJ，但起码我都听过佢名，印象中佢响广播界都好多年㗎啦㖞！」、「影响晒成个颁奖礼，仲话少少沙石，几厚面皮。」、「系佢自己以为是沙石般的小事，但其实是自己不专业，不认真，不专重自己岗位也不尊重别人及大会的结果。」。到今晚陈永业再度更新IG，并向江𤒹生道歉，他表示「对于昨晚自己读错Anson Kong的中文名字，本人深感抱歉，在此向他说声对不起！」。

陈永业2024年接替担任金像奖报幕员

陈永业在1990年加入广播界，曾担任TVB娱乐访谈节目《今日VIP》其中一位主持与及为TVB多个节目担任旁白，又曾参与剧集演出，较为人熟知的是被王祖恶搞成为《今日师奶D》，当中王祖蓝模仿陈永业在节目尾声说了一句「我今日真系学咗好多嘢！」而此金句更与陈永业画上等号，陈永业曾说：「我冇讲过呢句说话，系陈芷菁讲㗎！我做主持学嘅嘢唔系我而系观众。」陈永业自2024年接替已故郑启泰担任金像奖报幕员并曾称：「我兴奋多于紧张。」因为今次事件，有人留言：「寻晚特别懐念一位故友。以前每年听到佢把声做VO 都份外有亲切感！佢本身热爱电影，加上多年电台经验，准备功夫做到足，连续10多年坚守香港电影金像奖Live Vo 呢个岗位 ，印象中零出错！ Eric郑启泰尊业精神长存！」

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