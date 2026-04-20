金像奖2026台下比台上闪 出炉影帝影后high爆有求必应 洪金宝回春放闪 新生代女星因一事做大赢家？

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖于昨晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大剧院完满落幕。金像奖2026竞争激烈，麦浚龙执导的《风林火山》横扫8项技术大奖成为大赢家，68岁的梁家辉凭《捕风追影》第五度成为影帝，同时成为电影史首位横跨五个年代称获最佳男主角演员，廖子妤凭《像我这样的爱情》首夺影后，《再见UFO》则勇夺最佳电影、最佳导演等5项大奖，麦浚龙执导的《风林火山》横扫8项技术大奖成为大赢家，至于获得11项提名的《寻秦记》最终捧蛋收场。

金像奖台下有不少令人回味情景

每年金像奖台上宣布得奖名单的一刻，必定吸引了大众的目光，但台下同样有不少令人回味的情景，虽然有人觉得同行如敌国，不过今次的颁奖礼上，看到得奖者与台下屡次出现互相呼应的画面，例如韦罗莎和陈茂贤颁发「最佳剪接」，韦罗莎不忘呼吁大家入场睇《夜王》导演加长版，而得奖者入后台接受传媒访问时，新生代上位女星不费吹灰之力成功埋身影合照，令不少人感到葡萄。

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麦浚龙与女友戴庚玲走出「黑白世界」放闪

麦浚龙执导的《风林火山》横扫8项技术大奖成为大赢家，当晚他罕有地与拍拖逾10年的中英混血儿女友戴庚玲（Janine）出席，向来爱活在黑白世界的麦浚龙，今次与女友戴庚玲重回彩色世界，不单别有一番风味，连举动都特别「闪过人」，除了麦浚龙不时搭实女友的场面外，.浚龙夺奖后，戴庚玲笑得开心，麦浚龙得奖后台下亲吻女友，当麦浚龙在台上发表致谢辞时，镜头转向一头白发的戴庚玲，笑得相当灿烂。

「阿正」黄正宜不费吹灰之力埋身影合照

三毛洪金宝近年亦有出席金像奖，前港姐冠军太太高丽虹当然全程陪伴，在太太悉心照料下，身穿黑色西装配上鲜艳花卉图案领呔的洪金宝状态回春，身形瘦了一圈看起来轻松了不少，太太高丽虹以桃红色晚装亮相，贴身剪裁下身材Fit爆，完全不似60岁。在颁奖礼进行期间，看到高丽虹陪洪金宝去洗手间，照顾老公重任从不假手于人。与此同时，一众得奖者拎完奖都会被入后台接受传媒访问，商台DJ「阿正」黄正宜代表赞助献上由积木砌成的花束，接着再到由积木砌成巨型金像奖「女神」奖前合照，不费吹灰之力成功埋身影合照，「阿正」黄正宜才是大赢家。

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