金像奖2026丨梁家辉孖女隔空见证五度称帝 直击孙仔孙女超萌反应：永远是我们的最佳男主角

金像奖2026／梁家辉／最佳男主角／捕风追影丨第44届香港电影金像奖颁奖典礼于周日晚（2026年4月19日）圆满落幕。梁家辉凭借电影《捕风追影》成功击败劲敌，第五度荣登金像奖影帝宝座。梁家辉的一对孖女梁颖晨（Chloe）及细女梁静曦（Nikkie）虽然未有到场，不过得悉爸爸得奖后，在IG限时动态出PO，孙仔和孙女的举动，成功融化了公公。

梁家辉拎奖即收一对孖女来电

梁家辉在台上曾称今年是电影金像奖第44届，也是入行第44年，故今次夺奖对他别具意义，谈到太太，梁家辉忍不住哽咽说：「我觉得最应该多谢系我屋企人，我两个女，我两个女婿，我两个孙......（望一望表）唔好打电话畀我啊而家，仲有我太太，佢哋都忍咗我，尤其是我太太，忍咗我44年，多谢晒！」

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孖女梁颖晨梁静曦电视机前见证得奖一刻

太太江嘉年和一对孖女梁颖晨（Chloe）及细女梁静曦（Nikkie）虽然未有到场，但不忘坐在电视机见证梁家辉得奖的一刻，她们第一时间与出炉影帝爸爸视像通话，梁家辉流露一脸足的笑容小孙女一脸萌爆的望看公公，两个女还记低拎奖一刻说：「永远是我们的最佳男主角，Yessss so proud of you daddy.」梁静曦今早再贴上儿子与公公的影片，片中看到儿子向公公献上祝贺的一吻，场面非常甜蜜感人。梁静曦称爸爸今早已经坐飞机到外地工作。

梁家辉荣升为幸福的外父与外公

梁家辉在1987年遇上老婆江嘉，当时正值事业低谷的梁家辉，在仅有8000元积蓄的情况下，与愿意甘苦与共的江嘉年交往半年便闪电结婚。尽管江嘉年的外貌曾遭受外界恶意批评，但梁家辉始终将她视为照亮自己灰暗时光的一道光，并盛赞她「把一生交给没有前景的男人，是非常勇敢的行为」。这段不被外界眼光动摇的婚姻至今已走过40个年头，两人育有一对双胞胎女儿梁颖晨（Chloe）和梁静仪（Nikkie），如今女儿们皆已出嫁，让梁家辉荣升为幸福的外父与外公。

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