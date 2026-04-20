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邓涛夺「最佳新演员」被问加价 剖白片酬唔高：仅够交租生活 自荐想跟元华拍功夫片

影视圈
更新时间：08:00 2026-04-20 HKT
发布时间：08:00 2026-04-20 HKT

邓涛于「第44届香港电影金像奖颁奖典礼」凭电影《女孩不平凡》夺得「最佳新演员」，但失落于「最佳女配角」。邓涛昨晚现身庆功宴，对于夺得「最佳新演员」，她表示有信心得奖，反而对「最佳女配角」没有信心，但戥卫诗雅得奖开心。谈到她在台上表示拍短片遇上好多有才华的电影人，问到得奖后会否加片酬？她笑言未知自己是否算少片酬，但够生活，亦可以交租。

鲍起静优雅动人

至于工作状况，她透露完成拍摄一部电影，当中跟AK合作。谈到参与应届金像奖颁奖礼跟多位前辈见面，问到想跟哪一位合作？邓涛笑言见到鲍起静好开心，大赞对方感觉好靓又优雅，而男演员方面，她表示估不到见到元华，本身好喜欢睇电影《功夫》，所以见到电影中的人物好开心。问到她可想学功夫？她表示可以，柔软度不错，希望有机会可以跟元华合作拍功夫片。

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