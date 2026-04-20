黄又南「金像奖男配角」落空自揭内心失望：令自己下年更有决心拍好戏 揽实杜德伟送祝福 黄淑蔓从陈奕迅冯德伦手中领奖「瞓唔着」

黄又南与黄淑蔓出席在《第44届香港电影金像奖》获「最佳电影」的《再见UFO》庆功宴，对于失落「最佳男配角」，又南坦言有点失望，但又令自己下年更有决心拍更好的戏，觉得得到「最佳男配角」的杜德伟实至名归，而对方在戏中也演出，所以见面时也有揽一揽对方，自己也戥卫诗雅开心：「我有恭喜佢，仲同佢讲佢系自己的目标，虽然你系女配角、女主角，我都会系男配角、男主角！」

又南揭朱栢康落泪谜团

对于黄淑蔓凭歌曲《华富一号》获「最佳原创电影歌曲」，又南也觉感动，知道对方事隔11前再得到这奖，自己在台下也听到眼湿湿，但自己不想变朱柏康所以忍住，黄淑蔓也指好好笑，自己也不知道朱柏康喊什么，又南指朱柏康解释因跟这首歌的监制18岁已认识，又谓公司因《再见UFO》用了七年时间跟投资方沟通，最后做到加上口碑不俗，又指自己也做了过百场谢票：「我觉得应该，𠵱家攞咗奖之后，希望钟意睇呢部戏嘅人share出去，仲上紧嘅！」

黄淑蔓冲凉练谢词11年

黄淑蔓指11年来基本上每星期有几次都会在冲凉时练习谢词，当时也讲得好，但没想过这次上台脑袋会一片空白：「我有讲到我想表达，我上一次去呢个舞台系14岁，今年我就嚟25岁，可以攞到第二次金像奖真系一件好荣幸嘅事，同埋最癫嘅今日系陈奕迅同冯德伦颁个奖俾我，Oh my god！我觉得任何一个歌手可以系陈奕迅同冯德伦前辈手中获得一个音乐嘅奖，已经系一个最高嘅荣誉，所以我今晚应该都瞓唔着，同埋我都希望有一日我嚟到金像奖系以演员嘅身份。」