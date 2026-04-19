金像奖2026丨《再见UFO》夺「最佳电影」横扫5个奖项 导演梁栢坚首封最佳导演

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。电影《再见UFO》获得「最佳编剧」、「最佳原创电影歌曲」及「最佳女配角」外，执导的导演梁栢坚获颁「最佳导演」，《再见UFO》更夺得「最佳电影」，在金像奖2026上横扫5奖。

《再见UFO》获得5个奖

入行30年的导演梁栢坚凭《再见UFO》首夺最佳导演，激动地感谢金像奖及每一位投票支持他的人。梁栢坚在台上分享其导演生涯的起起落落，并勉励同业不要放弃希望。梁栢坚特别感谢家人的支持：「好多谢我嘅屋企人、我太太。做电影呢行唔容易，尤其系做导演，佢个待业率系非常之高。喺最困难嘅时候，有三年冇电话、冇工作，咁太太轻轻同我讲：『喂，谂吓有冇工转啦？』咁我冇理佢，继续俾我一路咁浮沉落去。咁，呢个奖有一半系属于你嘅。」同时感谢女儿，因创作时希望拍出能让下一代感到骄傲、值得一看的作品。

导演梁栢坚谢恩师杜琪峰

梁栢坚亦感谢恩师导演杜琪峰，他表示虽然对方从未直接教导自己如何做导演：「我跟住佢呢十几年里面，我观察，我从佢身上学到为人处事、点样尊重一部电影、点样尊重每一个镜头、每一格嘅镜头。呢个我到而家都非常之受用。」最后梁栢坚感谢《再见UFO》的监制庄澄，身兼监制及编剧的同学庄梅岩，赞扬对方写出一个难得的好剧本，一个属于香港人的故事。

相关阅读：金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影

《再见UFO》荣获最佳电影

《再见UFO》同时获颁「最佳电影」，监制钱小蕙、黄德慧率领团队上台领奖。钱小蕙感谢过去7年来为团队打气的每一位朋友，并呼吁观众入场观看这部团队的心血结晶。她逐一感谢电影的演员，包括黄又南、蔡卓妍、徐天佑、卫诗雅、吴肇轩及一众小演员，还有幕后团队每一位的付出，并特别感谢华富邨的居民，以及在天上的妈妈。最后钱小蕙感性地说：「我要多谢我自己。」

《再见UFO》故事灵感来自1980年代华富邨的UFO目击事件，讲述三位主角的成长故事，电影早在2018年拍竣，直至2026年才正式公映。除了「最佳电影」和「最佳导演」外，《再见UFO》的江皓昕、钱小蕙获颁「最佳编剧」、卫诗雅夺得「最佳女配角」、「最佳原创电影歌曲」由黄淑蔓演唱的主题曲《华富一号》获得，成绩斐然。