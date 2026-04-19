金像奖2026丨廖子妤首夺影后激动哽咽险仆倒台上 泪谢男友卢镇业「日日陪我倾偈」

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况及稍后7时30分举行的颁奖典礼，《星岛头条》在现场直击颁奖礼各奖项的出炉得主谁属。由林家栋及内地大鹏颁发「最佳女主角」，最终由36岁的廖子妤凭电影《像我这样的爱情》首夺影后殊荣。

廖子妤凭《像我这样的爱情》首夺最佳女主角

廖子妤得悉夺得「最佳女主角」表现激动，更与身旁的男友卢镇业（小野）深情拥抱，场面感人。廖子妤上台领奖时，获颁奖嘉宾林家栋绅士般伸手搀扶上楼梯，却因廖子妤仍情绪未平伏，脚步稍有不稳，险些在楼梯上跌倒。

卢镇业为廖子妤感骄傲

廖子妤突然想起男友卢镇业，公开感谢对方，而卢镇业正专注地望著女友，满脸支持与骄傲。廖子妤甜中带泪地说：「啊！我要多谢我男朋友小野！多谢你，日日都陪我倾偈，多谢你俾我无限量嘅支持。」公开放闪获全场给予热烈的掌声和欢呼。

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廖子妤台上真情流露

廖子妤站在颁奖台上接过奖座时，已热泪盈眶，廖子妤一度哽咽，努力平复心情后发表真挚得奖感言。廖子妤坦言在得奖前被外界视为大热门，让她感到「好惊」：「我好钟意做嘅嘢同我最惊嘅嘢，佢系一个好相冲嘅嘢。」廖子妤含泪道：「但系，我就系一个好想试下，因为我觉得人一世物一世。」

在感言中，廖子妤逐一感谢香港电影金像奖、所有投票给她的选民、电影公司及《像我这样的爱情》的台前幕后团队，包括导演、监制关锦鹏和美术指导张叔平。提到家人时，廖子妤再次情难自控，特别将奖项献给正在电视机前观看直播的父母：「我要献俾我嘅爸爸妈妈，因为我好多谢佢哋相信我，从来冇怀疑过我嘅决定，即使怀疑都唔敢话俾我知。」

廖子妤盼演到88届

廖子妤回顾自己的演艺生涯，忆起来香港发展，从第33届金像奖获提名「最佳新演员」，到如今勇夺影后，期许演艺路能一直走下去：「今届系第44届，我希望我55届、66届、77届、88届，依然可以参与金像奖，多谢！」

廖子妤凭电影《像我这样的爱情》夺「最佳女主角」，她在后台自爆上台前服用了会镇静的药物，以为可以令自己冷静，又谓刚才开心到全身冇力。她指刚才漏了多谢很多人，更拿出一张致谢词，其后发现忘记多谢拍档陈家乐和刘雅丽，表示要道歉之余更要郑重地多谢两人以及脑麻朋友分享的想法和故事。

廖子妤又表示要多谢香港人接纳她这一个外地人，也容纳她，在这里有工作和有自己的事业。提到她刚才忘记多谢男友卢镇业？廖子妤即笑指自己个脑坏咗，当时只听到楼下有骚动，到台下有人叫小野才如梦初醒，而她也指吴炜伦曾经讲过攞完奖三年会冇戏拍，她表示希望不是真的，因为自己很喜欢演戏。